これはキケン…女優パク・ミニョン、華奢な背中露わにして色気放出！普段見せない妖艶な表情

女優パク・ミニョンが、成熟した魅力を存分に披露した。

去る3月18日、パク・ミニョンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】パク・ミニョン、真っ赤なアンダーウェア姿

キャプションには、「Siren」という言葉とともに人魚、白いハート、豆の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ドラマ『セイレーンのキス』のために撮影したものである。彼女は、ブラウンの長いシフォンドレスに身を包み、テーブルの上に座ってポーズを取っている。

（写真＝パク・ミニョンInstagram）

写真のなかのパク・ミニョンは、背中を露わにした衣装と妖艶な表情で、普段の清純なイメージとは異なる大人の色気を見せた。無造作に下ろした長い髪と相まって、美しい作品に仕上がった。

投稿を目にしたファンからは、「美しすぎる」「若さの泉を見つけたみたい」「プリンセスだ」といった反応が寄せられていた。

なお、パク・ミニョンが主演を務めるロマンススリラー『セイレーンのキス』は、Prime Videoで配信中だ。

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年の『キム秘書はいったい、なぜ？』や2024年の『私の夫と結婚して』は日本でも大きな人気を博した。