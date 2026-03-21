澁澤莉絵留、オフショットを披露！吉田優利も「まじかわいー」とコメント

プロゴルファーの澁澤莉絵留が自身のInstagramを更新。秋のお出かけを振り返りました。

「ずっと見たかったもの」って？澁澤莉絵留のオフショットが話題

澁澤プロは「だいーぶ前のお話になってしまうんだけど ずっと見に行きたかったコキアを見に行ってきました」とコメント。

投稿では、ワインレッドのアーガイル柄ニットベストを重ね、白のミニ丈スカートを合わせた装いで、赤く色づいたコキア畑を訪れた写真を披露。コキアについては「思ってた以上にポフポフでなんか生きてるみたいで可愛かった」と表現しました。

さらに注目は靴。澁澤プロは「優利からプレゼントしてもらった靴を早く履きたくて、やっと履けるー！ってこの日はテンション爆上がりでした」と大親友である吉田優利プロからプレゼント明かし、「めっちゃ可愛いし履きやすかった♪」と履き心地も含めて喜びを綴りました。

この投稿に吉田プロは「まじかわいー」とコメント。またファンからも「ベストとマッチしています」「可愛い過ぎ」「服と靴がマッチして、お似合いですね」などの声が寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ澁澤プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※rieru54／Instagram