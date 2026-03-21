「オープン戦、ソフトバンク４−３広島」（２０日、みずほペイペイドーム）

開幕投手が決定している広島先発・床田寛樹は３回３安打２失点だった。

最後の１球は、この日の課題にしていた直球だ。２点を失って迎えた三回２死三塁。床田は、山川を速球で遊ゴロに打ち取る。外角高めの球。本来のスイングをさせなかった球筋には、力強さがあった。

「強い真っすぐを投げるというのが、テーマだった。スピードもそれなりに出ていたし、空振りも取れた。強さで言えば、ぼちぼちかな」

最速は１４８キロを計測。腕を振るたびに、球速は上昇曲線を描いた。変化球頼みにならない投球を目指し、キャンプから直球にこだわり練習してきた。だからこそ、オープン戦最後の登板でもこだわった。

三回２死一、三塁で、柳田に右中間へ２点適時二塁打を浴びた。２−１からはじき返されたのは直球だったが「シーズン中だったら、たぶん投げないと思う」。オープン戦だからこその球種選択。本番では、試合展開など複合的に判断し最善の１球を選んでいく。

開幕前最後の登板を、３回３安打３奪三振２失点で終えた。新井監督は「まずまず良かったんじゃないの。あとは開幕へ向けて調整してもらえば」と期待を寄せた。

１０年目で務める初の大役だ。床田は「チームで最初に投げさせてもらえるので、しっかりと良い投球をしたい」と顔を上げた。２７日の中日戦で上がる本拠地のマウンド。磨いてきた直球を全力で投げ込み、開幕戦白星を呼び込む。