現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で、雨清水八雲／レフカダ・ヘブン役を演じている俳優のトミー・バストウが、小泉八雲の墓参りを行った。

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バストウが訪れたのは、東京の雑司ヶ谷霊園内にある小泉八雲および小泉家の墓。偉大な文豪が眠る墓前に立ち、静かに手を合わせた。

お参りを終えたバストウは、「あらためて小泉八雲さんのお墓にお参りをして、圧倒されるような気持ちになりました」と率直な思いを吐露。「感情があふれ、とても強く心を揺さぶられ……そして同時に雨清水八雲／レフカダ・ヘブン役を演じる機会をいただけたことに感謝しました」と、役への強い思い入れと感謝の念を語った。

さらに、「お墓の前に立った時、芸術の持つ“時を超える力”のようなものを実感しました」と感慨深げにコメント。「小泉八雲さんは、100年以上前に日本に来て、今もなお人々に記憶され、たたえられ続けています。そのことを思うと、自分が彼の物語の一部になれたことが、とても恐れ多く、そして感謝の気持ちでいっぱいです」と、時を超えて愛される八雲の物語に参加できたことへの喜びを口にした。

最後に、「小泉八雲さんとセツさんの物語は、この先も何百年と語り継がれていくのだと思います」と締めくくった。（文＝リアルサウンド編集部）