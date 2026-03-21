＜独身義妹よ、ナゼ来る？＞義両親とはいい関係！だけど…無言で食事する義妹にモヤッ【第1話まんが】
私（アヤ）は、夫のコウヘイと娘のユメ（4才）、息子のカズマ（2才）との4人家族。義両親はいつも気を遣ってくれるし、子どもたちのことを目いっぱい可愛がってくれます。とくに義母はとても優しく、仕事と育児で忙しい私のために先回りして動いてくれます。平日夕方は子どもたちを保育園へお迎えに行って帰宅すると、いいタイミングで手伝いにやってくるのです。子どもたちの面倒をみてもらって家事ができるので、私はものすごく助かっていました。
義母は子どもたちに夕飯を食べさせ、自分はいいからと言ってサッと帰って行きます。忙しい私を助けようとする気遣いがすごくありがたいです。だから外食に行くときや家族で遊びに行くときなど、一緒に誘うようにしていました。
子どもたちも義両親のことが大好きだし、私たちなりの距離感でうまく付き合っているのですが……。私にはひとつモヤモヤすることがあります。義両親を誘うと義実家で暮らしている独身の義妹、セリナちゃん（30才）が必ずついてくるのです。
義両親はとても優しく、義母にいたっては本当に気遣いのできる人です。常に先回りして物事を考えるタイプのようで、なるべく穏やかに物事が進むよう気を遣って生きているのかな……と感じていました。
一方で、外で義両親と会うたびに毎回ついてくるセリナちゃんは、周囲への気遣いとは無縁の人です。たいして子ども好きというわけでもなさそうで、子どもたちが話しかけても会話が膨らんだ試しがありません。私たちの会話に入ってくることもありません。
積極的にコミュニケーションをとるわけでもなく、ひたすら無言で食事をする……。だったら来なくてもいいのにな……なんて思ってしまう私は心が狭いでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
義母は子どもたちに夕飯を食べさせ、自分はいいからと言ってサッと帰って行きます。忙しい私を助けようとする気遣いがすごくありがたいです。だから外食に行くときや家族で遊びに行くときなど、一緒に誘うようにしていました。
子どもたちも義両親のことが大好きだし、私たちなりの距離感でうまく付き合っているのですが……。私にはひとつモヤモヤすることがあります。義両親を誘うと義実家で暮らしている独身の義妹、セリナちゃん（30才）が必ずついてくるのです。
義両親はとても優しく、義母にいたっては本当に気遣いのできる人です。常に先回りして物事を考えるタイプのようで、なるべく穏やかに物事が進むよう気を遣って生きているのかな……と感じていました。
一方で、外で義両親と会うたびに毎回ついてくるセリナちゃんは、周囲への気遣いとは無縁の人です。たいして子ども好きというわけでもなさそうで、子どもたちが話しかけても会話が膨らんだ試しがありません。私たちの会話に入ってくることもありません。
積極的にコミュニケーションをとるわけでもなく、ひたすら無言で食事をする……。だったら来なくてもいいのにな……なんて思ってしまう私は心が狭いでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子