＜速報＞原英莉花は出だし「+3」も3つ戻して後半へ 笹生優花は2つ伸ばして首位と3打差でプレー中
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞15人の日本勢が出場している米国女子ツアーは第2ラウンドが進行している。出だしの10番パー5でティショットのトラブルからトリプルボギーを喫した原英莉花は、その後2バーディを奪って前半「37」。折り返した1番でもバーディとしてトータル3アンダー・暫定25位タイで後半をプレーしている。
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午後スタート組では初日日本勢最上位の4アンダー・7位から出た西郷真央が、前半のアウトで2つ落としてトータル2アンダーで後半へ。笹生優花は5ホールを終えてトータル5アンダー・暫定7位タイ、畑岡奈紗は8ホールを終えてトータル3アンダー、山下美夢有は6ホールを終えてトータル1アンダーでプレーを進行している。午前スタート組では、この日「66」をマークした岩井明愛が121位から急浮上。西村優菜、竹田麗央、古江彩佳と並んでトータル2アンダー・暫定34位タイで決勝ラウンド進出を決めた。17番、18番の上がり連続バーディを奪った馬場咲希は「71」で回り、予選通過圏内のトータル1アンダー・暫定47位タイ。岩井千怜はトータルイーブンパー・暫定62位タイで予選通過ライン上でプレーを終えている。渋野日向子は連日の「73」で、勝みなみ、吉田優利と並んでトータル2オーバー・暫定86位タイ、櫻井心那はトータル6オーバー・暫定122位タイで予選通過は厳しい状況で2日目を終えている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子ツアー 第2ラウンドのリーダーボード
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午後スタート組では初日日本勢最上位の4アンダー・7位から出た西郷真央が、前半のアウトで2つ落としてトータル2アンダーで後半へ。笹生優花は5ホールを終えてトータル5アンダー・暫定7位タイ、畑岡奈紗は8ホールを終えてトータル3アンダー、山下美夢有は6ホールを終えてトータル1アンダーでプレーを進行している。午前スタート組では、この日「66」をマークした岩井明愛が121位から急浮上。西村優菜、竹田麗央、古江彩佳と並んでトータル2アンダー・暫定34位タイで決勝ラウンド進出を決めた。17番、18番の上がり連続バーディを奪った馬場咲希は「71」で回り、予選通過圏内のトータル1アンダー・暫定47位タイ。岩井千怜はトータルイーブンパー・暫定62位タイで予選通過ライン上でプレーを終えている。渋野日向子は連日の「73」で、勝みなみ、吉田優利と並んでトータル2オーバー・暫定86位タイ、櫻井心那はトータル6オーバー・暫定122位タイで予選通過は厳しい状況で2日目を終えている。
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