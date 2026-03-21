◇競泳 第101回日本選手権水泳競技大会(3月19日〜22日、東京アクアティクスセンター)

鈴木聡美選手が日本選手権の女子100メートル平泳ぎ決勝で連覇を達成しました。

予選を全体トップの1分06秒25で通過した鈴木選手は、最後の25mで後続を振り切り、派遣標準記録タイム(1分06秒10)を切る1分05秒60で優勝しました。

「自分のことよりまずは隣を泳いでいた加藤選手のすごさに半分は圧倒されてました」と1分06秒25で学生新記録を樹立した加藤心冨選手(早稲田大学)の結果に驚きのコメント。

「最後の25mは自分の経験値を生かして、絶対負けてたまるかという意地を見せた泳ぎだった。その結果が自己ベストまであと少しと迫ることが出来て、派遣タイムも切れましたし、目標達成・合格点とれて良かった。半分は満足、半分はもうちょっといきたかった。悔しいというよりは今現状日本記録だせればだしたいなという気持ちはありましたけど、まだもう少しかかると思うので夏本番でだせたら1番喜びは大きいと思います」と自分の泳ぎを振り返ります。

今大会での加藤選手の泳ぎは鈴木選手にとって大きかったようで、「彼女自身も自己ベストですし学生記録、5秒台まであと少しという記録まで昨年から含めてどんどん成長してきてるので本当にすごいな。ライバルなんですけどコーチ目線じゃないけど感心しています。加藤選手のように若手から上がってくる気配を感じているので半分は自分の伸びしろと半分は危機感を持ってしっかりと頑張れたと思います」と話します。

加藤選手について「おとなしそうに見えてすごく強い選手。ハングリー精神が強いんだと身をもって感じられた。危機感を覚えながらも水泳界の先輩としての立ち位置でいうとうれしい、また一緒に戦えるレベルの選手が来てくれたというのは私自身現役を続けるにあたって、同じ目線でいれる選手がいるのはありがたいので一緒に頑張っていければとおもいます」と切磋琢磨できるライバルの登場を喜びました。

今回の泳ぎを「90点くらい」とした鈴木選手。「自己ベストにあとわずかという所でしたので自分でも高めの評価をあげたい。自己ベスト出してたら95点くらいいってたかもしれない」とコメントしました。

▽女子100ｍ平泳ぎ結果1位 鈴木聡美(ミキハウス) 1分05秒602位 加藤心冨(スウィン鴻巣/早稲田大学) 1分06秒25 ※学生新記録3位 小畠優々美(NECGSC玉川/神奈川大学) 1分08秒34