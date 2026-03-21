『ばけばけ』第121回 ある日、ヘブンはトキに胸の痛みがあると告げる
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第121回が、23日に放送される。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第121回のあらすじ
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた二人の本「KWAIDAN（「怪談」）」が！大はしゃぎするトキをはじめ司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘太と勲、クマ（夏目透羽）。その様子を見ながら、ヘブンはイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からの書評に目を通す。そんなある日、ヘブンはトキに胸の痛みがあると告げる。
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