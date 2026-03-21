来週の主な予定 春闘回答集計に豪消費者物価 日本コアCPIは2%割れ見通し 来週の主な予定 春闘回答集計に豪消費者物価 日本コアCPIは2%割れ見通し

リンクをコピーする みんなの感想は？

来週の主な予定 春闘回答集計に豪消費者物価 日本コアCPIは2%割れ見通し



・春闘第1回回答集計結果 大手満額回答相次ぐ、今年も賃上げ率5%台

・日銀議事録 1月会合は植田総裁が慎重姿勢崩さずドル円一時159円

・日本消費者物価指数 物価高対策でコアCPIが4年ぶり2%割れ見通し

・豪消費者物価指数 高止まりなら5月利上げ確実か、中銀タカ派加速



23日（月）

連合26年春闘第1回回答集計結果

ユーロ圏消費者信頼感（3月）

レーンECBチーフエコノミスト、欧州経済について講演

エネルギー国際会議「CERAウイーク」（ヒューストン、27日まで）



24日（火）

日本40年利付国債入札（4000億円程度）

日本消費者物価指数（2月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（3月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（3月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（3月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（3月）

米リッチモンド連銀製造業指数（3月）

ボアオ・アジア・フォーラム（中国ボアオ、27日まで）

ブレマンNZ中銀総裁、NZ経済見通しについて講演

コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、NZ経済状況について講演

シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策および経済状況について講演

チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

レーンECBチーフエコノミスト、ECB会議閉会挨拶

コッハー・オーストリア中銀総裁、オーストリア中銀年次報告公表

スレイペン・オランダ中銀総裁、オランダ中銀年次報告公表



25日（水）

日銀議事録（1月22日-23日開催分）

豪消費者物価指数（2月）

英消費者物価指数（2月）

ECB賃金トラッカー

ドイツIfo景況感指数（3月）

米週間石油在庫統計

米経常収支（第4四半期）

米耐久財受注（2月）

米輸入物価指数（2月）

ケント豪中銀総裁補佐、債券市場会議出席

グリーン英中銀委員、ジェフリーズ主催討論会出席

ラガルドECB総裁、ECBウォッチャー会議開会挨拶

レーンECBチーフエコノミスト、ECBウォッチャー会議「貿易、インフレ、金融政策」出席

レーン・フィンランド中銀総裁、ECBウォッチャー会議「中央銀行、地政学的変化」出席

コッハー・オーストリア中銀総裁、ECBウォッチャー会議「成長、労働、金融市場」出席



26日（木）

財務省「国債市場特別参加者会合」

日銀「基調的なインフレ率を補足するための指標」

ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）

米新規失業保険申請件数（21日終了週）

ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席

テイラー英中銀委員、イベント講演

グリーン英中銀委員、討論会出席

デギンドスECB副総裁、エストニア中銀総裁、会議「ヨーロッパの課題」出席

ロジャーズ加中銀上級副総裁、金融政策枠組み改定と経済見通しについて講演

G7外相会合（27日まで）

EU外相理事会（貿易、29日まで）

世界貿易機関（WTO）閣僚会議（29日まで）



27日（金）

中国工業企業利益（2月）

ECBユーロ圏消費者インフレ期待（2月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（3月）

ジェファーソンFRB副議長、講演

ユーロ圏財務相会合



29日（日）

英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）



※予定は変更することがあります

外部サイト