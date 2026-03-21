為替相場まとめ３月１６日から３月２０日の週
１６日からの週は、中東情勢の緊迫化と主要国中銀の政策イベントが重なる、二重のリスクに揺れた1週間となった。米軍によるカーグ島爆撃やイラン高官死亡、ガス田攻撃の応酬など地政学リスクが相次ぎ、原油は100ドル超から急落・急騰を繰り返した。為替市場も材料ごとに反応が変わり、ドル円は160円を目前に上値を試す場面と押し戻される場面が交錯した。有事のドル買いが優勢となる一方、ホルムズ海峡の安定期待が浮上すると原油が急落し、ドルの戻り売りが強まるなど、相場地合いは日々変化した。こうした地政学リスクに加え、米FOMCが週内最大の焦点となった。利下げに慎重な姿勢が示され、強い米PPIも重なってドル高が再浮上。パウエル議長がエネルギー価格によるインフレ上振れリスクに言及したことで、ドル円は再び160円をうかがう水準まで上昇した。一方、ユーロドルは1.14から1.16ドル、ポンドドルは1.32から1.34ドルのレンジにとどまり、対ドルでは上値が重かった。週後半は日銀会合が注目を集めた。政策据え置きは無風だったが、植田日銀総裁のタカ派姿勢を受けて円買いが優勢となり、ドル円は159円後半から一時157円台へ急落。欧州天然ガス価格の急騰や欧州株安によるリスク回避も円買いを後押しした。ECBと英中銀も金利を据え置いたが、中東情勢によるインフレリスクを強く警告し、市場では年内利上げ観測が意識され始めている。この週のドル円相場は、「中東情勢と原油 ・中銀イベント」が複雑に絡み、160円を前に不安定な相場が続いた。
（１６日）
東京市場で、ドル円は159円台での推移となった。先週末の米軍によるイランのカーグ島爆撃を受けた有事のドル買いにより、海外市場で付けた2024年7月以来の高値159.75円に朝方並んだ。NY原油先物が100ドルを超える中でドル全面高の展開となったが、トランプ大統領のホルムズ海峡問題に関する発言でリスク警戒が一服し、原油の調整売りと共にドル円は159.26円へ下落した。その後、日経平均株価の大幅下落によるリスク回避のドル買いで一時159.60円台へ上昇する場面もあったが、午後には株価の買い戻しが目立ち、新規材料難からのポジション調整の動きも広がって、159.20円台へと押し戻された。ユーロやポンドも午後には対円や対ドルで値を下げる展開となった。
ロンドン市場では、ドル売りが優勢となった。イラン情勢に改善の兆しは見られないものの、明日以降の主要国の中銀金融政策発表を控えて調整の動きが入った。ドル円は東京朝方の159.75円付近から、ロンドン序盤には159.10円台まで下押しされた。160円の節目を前にした介入警戒感や片山財務相の円安牽制発言もポジション調整の売りを誘った。ユーロドルは東京早朝の安値から反発し、ロンドン勢の本格参加と共に1.14ドル台後半へと高値を伸ばした。ポンドドルも連れ高となり1.32ドル台後半へ上昇している。原油相場はNY原油先物が102ドル台から97ドル付近へと上昇が一服し、欧州株は下げ渋り、米株先物は反発するなど、株式市場は比較的落ち着いた値動きでの推移となった。
NY市場では先週のドル高が一服し、ドル円は一時158円台まで下落する場面があった。市場は中東情勢と原油価格の動向を注視しているが、トランプ大統領の各国への協力要請などを背景にホルムズ海峡の安全確保に向けた協議が続いているとの期待が高まり、WTI先物が一時92ドル台まで急落したことがドルの戻り売りに繋がった。一方でドル円は1月のレートチェック水準を一時上抜け、日本の為替介入への警戒感も高まりつつあるが、市場では介入のハードルは高いとの見方が多い。今週は各国中銀の政策委員会が予定されており、早期利下げに慎重なFOMCや、利上げの選択肢が浮上するECBおよび英中銀の動向に注目が集まる。ユーロやポンドは対ドル、対円ともに買い戻される展開となった。
（１６日）
東京市場で、ドル円は159円台での推移となった。先週末の米軍によるイランのカーグ島爆撃を受けた有事のドル買いにより、海外市場で付けた2024年7月以来の高値159.75円に朝方並んだ。NY原油先物が100ドルを超える中でドル全面高の展開となったが、トランプ大統領のホルムズ海峡問題に関する発言でリスク警戒が一服し、原油の調整売りと共にドル円は159.26円へ下落した。その後、日経平均株価の大幅下落によるリスク回避のドル買いで一時159.60円台へ上昇する場面もあったが、午後には株価の買い戻しが目立ち、新規材料難からのポジション調整の動きも広がって、159.20円台へと押し戻された。ユーロやポンドも午後には対円や対ドルで値を下げる展開となった。
ロンドン市場では、ドル売りが優勢となった。イラン情勢に改善の兆しは見られないものの、明日以降の主要国の中銀金融政策発表を控えて調整の動きが入った。ドル円は東京朝方の159.75円付近から、ロンドン序盤には159.10円台まで下押しされた。160円の節目を前にした介入警戒感や片山財務相の円安牽制発言もポジション調整の売りを誘った。ユーロドルは東京早朝の安値から反発し、ロンドン勢の本格参加と共に1.14ドル台後半へと高値を伸ばした。ポンドドルも連れ高となり1.32ドル台後半へ上昇している。原油相場はNY原油先物が102ドル台から97ドル付近へと上昇が一服し、欧州株は下げ渋り、米株先物は反発するなど、株式市場は比較的落ち着いた値動きでの推移となった。
NY市場では先週のドル高が一服し、ドル円は一時158円台まで下落する場面があった。市場は中東情勢と原油価格の動向を注視しているが、トランプ大統領の各国への協力要請などを背景にホルムズ海峡の安全確保に向けた協議が続いているとの期待が高まり、WTI先物が一時92ドル台まで急落したことがドルの戻り売りに繋がった。一方でドル円は1月のレートチェック水準を一時上抜け、日本の為替介入への警戒感も高まりつつあるが、市場では介入のハードルは高いとの見方が多い。今週は各国中銀の政策委員会が予定されており、早期利下げに慎重なFOMCや、利上げの選択肢が浮上するECBおよび英中銀の動向に注目が集まる。ユーロやポンドは対ドル、対円ともに買い戻される展開となった。