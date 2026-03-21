「ラブリー（愛らしい）」――ベージュのジャケットに身を包み、コアラを抱いたままこう述べられたのは、皇太子妃時代の皇后雅子さまである。長女の敬宮愛子さまが誕生されてから初の外遊先である、オーストラリア（豪州）での有名なワンシーンだ。雅子さまにとっては1995年1月の中東訪問以来、8年ぶりの外国訪問だった。豪州は今年、日豪友好協力基本条約締結50周年を迎える。様々な記念行事も予定される中、昨年、ラオスを公式訪問されて外遊デビューを果たされた愛子さまの次の訪問先として、豪州を候補に挙げる向きが宮内庁内外には少なくない。しかし一方で、懸念点を指摘する声もあるようだ。それはなぜだろうか――。

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満面の笑顔で「フワフワ」

天皇皇后両陛下は皇太子夫妻時代の2002年、豪州から招待を受けて12月11日から19日まで1週間の日程で、国際親善のため同国とニュージーランドを訪問された。上述の通り、豪州ではシドニーのタロンガ動物園を訪れた際、満面の笑顔でコアラを抱いた雅子さまのお姿は、多くの国民の目に焼き付いた。

雅子さまにも思い出深い国

雅子さまが稽留流産を乗り越えて愛子さまを出産されたのは、その1年前の2001年12月1日のこと。男系男子のみが皇位継承権を認められている現行制度下では結局、お世継ぎの重圧からは解放されはしなかったものの、宮内庁で雅子さまの供奉員を経験したことのある男性はこう振り返る。

「愛子さまのご誕生によって、一人の女性として、そして母として、幸福感を得た雅子さまのご心情が、垣間見られた気のする穏やかな笑顔でした」

雅子さまはコアラを胸に、英語で「フワフワですね」などと感想を述べられていたとも伝わる。

シドニー湾が見渡せるタロンガ動物園でリラックスしたご様子の両陛下。だが、ご出発の1週間前、東宮御所（現・仙洞御所）で開かれた記者会見で雅子さまは、外国訪問の空白期間が8年もの長期にわたったことについて、結婚前は帰国子女であった上に外務省職員となられていたことで「外国に行くことが生活の一部となっておりました」と前置きし、「状況に適応することに大きな努力がいった」と発言されていた。

そのため、豪州など2か国歴訪は「本当にありがたいこと」と笑顔で述べ、天皇陛下も「今後は2人そろっての外国訪問をより頻繁に行うことができたらと思っております」と、お2人での国際親善に強い意欲を示した経緯がある。

「残念ながら、その後はお2人の思うようにはいかず、雅子さまは長期の病気療養生活に入られるわけですが、愛子さまご出産とご生誕後初の外遊が、今の天皇ご一家にとって大きな転機だったことは間違いありません。それだけに豪州は愛子さまの外遊先にふさわしいとする見方があるようです」（宮内庁関係者）

宮内庁元幹部もこう推察する。

「シドニーでは、ノースブリッジ小学校を訪問された際、両陛下で日本語の授業を見学されました。学校では全校生徒380人が日本語学習に取り組んでいました。愛子さまは学習院大文学部の日本語日本文学科を卒業されており、海外での日本語教育に相当ご興味がおありと思われます。そういう意味でも愛子さまのご訪問先として豪州は最適とする声が多いのです」

では、懸念点とは何だろうか。

銃乱射に首相が「弔意」

高市早苗首相は昨年12月19日、日豪経済委員会委員長の広瀬道明・東京ガス相談役の表敬を受けた。これに先立つ15日には、シドニーで男2人が銃を乱射して15人が死亡した事件を受けて、同国のアルバニージー首相に弔意を示すメッセージを間髪入れずに送っている。

他方、電撃解散による衆院選で歴史的勝利を収めた高市首相は今年、武器を含む防衛装備品の輸出ルールを緩和する方針を打ち出している。政治部記者によると、

「中国の軍備増強と海洋進出を念頭に、安倍政権下の集団的自衛権行使容認に続く安保政策の転換点を演出したいのが、高市総理の本音でしょう。保守的な高市カラーを色濃く打ち出し、防衛装備品の輸出先として東南アジアだけでなく、オーストラリアを想定していて、防空ミサイルや海上自衛隊の護衛艦輸出を考えているとも言われています」

これを裏付けるように高市首相は2月20日の施政方針演説で、日米同盟を基軸とした上で、オーストラリアなどと多角的な安保協力を深化させる考えも示している。また、昨年暮れには日米韓とオーストラリアで、人工知能（AI）の開発に不可欠な半導体や重要鉱物の確保に向けた多国間の協力枠組み「パックス・シリカ」を発足させた。これもAI開発分野で発展が著しい中国に対抗する意図があり、日本と同盟国や友好国との連携を深めるのが狙いだ。

トランプ政権との関係が手探り状態の中、高市政権は昨秋の発足当初から日豪関係の強化に軸足を置いており、ASEAN関連首脳会議が行われていたマレーシアで日本時間10月26日午後7時15分から、高市首相が20分間にわたってアルバニージー首相と初の日豪首脳会談を実施。日豪両国こそが「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の実現のために主導的役割を果たす意思と能力を有する同志国である、との認識を共有した。

また、日豪友好協力基本条約50周年を契機に、両国の特別な戦略的パートナーシップを、更なる高みに引き上げることで一致している。さらに、同30日には茂木敏充外相が訪問先の韓国で、オーストラリアのウォン外相と会談。日豪友好50周年を踏まえ、経済安全保障分野の協力に加え、人的交流の分野でも両国の具体的な協力を強化することを申し合わせている。イラン情勢の影響でLNG（液化天然ガス）最大の輸入元である豪州は、一層重要性を増している事実もある。

「高市首相が日豪関係強化のため、師と仰ぐ故・安倍晋三元首相が五輪誘致で高円宮妃久子さまに期待したように、世界から一目も二目も置かれている皇室に協力を仰ぎたいと考えていることは否定できないのではないでしょうか」

政府関係者はこう推察する。

佳子さまよりも先に？

宮内庁は昨年3月、日本とブラジルの外交関係樹立130周年を記念して、秋篠宮家の次女・佳子さまが同6月にブラジルを公式訪問されると発表していたが、これは公式発表前にブラジル側が予定を漏らしてしまったために、発表が前倒しにされたものだった。南アフリカで行われていたG20（主要20か国・地域）の外相会合で現地入りしていたブラジルのビエイラ外相が「6月に佳子さまがブラジル訪問を予定している」と“失言”。日本側が追認するかたちとなったのだ。

前出の供奉員経験者は「天皇陛下も愛子さまも、気にもとめてはおられないはずですが、天皇家の子女の外交日程より先に、皇嗣家の子女の日程が表に出たことは、お仕えする身としては忸怩たる思いがあったでしょう。宮内庁内には、先に訪問国を決められなかったことに責任を感じる職員もいたはずです」と明かす。

前出の宮内庁関係者は「現場は、早く決めたいとの思いと皇室の政治利用だけは避けねばという思いの板挟み。ただ、雅子さまの想い出の地へ愛子さまに行っていただきたいとの思いも強いはずです」と推測する。

もしも“パンダ外交”の失敗を、皇室の笠を着て“コアラ外交”で挽回しようとしているのなら、虫が良すぎる話だろう。

朝霞保人（あさか・やすひと）

皇室ジャーナリスト。主に紙媒体でロイヤルファミリーの記事などを執筆する。

デイリー新潮編集部