高市首相はトランプ大統領を「ドナルド」と呼びながらたたえるなど、お互いを褒め合う言葉でスタートした日米首脳会談。緊迫するイラン情勢の中、トランプ大統領は日本に対し「より積極的な貢献」を求める場面もありました。

■お互いを褒め合う言葉でスタート

ホワイトハウスがSNSに公開した動画。高市首相とトランプ大統領の親密な関係を示すシーンが強調されていました。

高市首相がホワイトハウスに到着すると、トランプ大統領はハグで歓迎。

そして行われた日米首脳会談。

トランプ大統領

「きょうは素晴らしい選挙で記録的な圧勝をおさめた特別な人物がここにいる。非常に人気があり、力強く、素晴らしい人物だ。あなたをお迎えできて光栄だ」

ここでも高市首相を何度も持ち上げると…。

高市首相

「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思います。そのために私は諸外国に働きかけて、しっかりと応援をしたいと思っています」

高市首相も、トランプ大統領を「ドナルド」と呼びながらたたえるなど、お互いを褒め合う言葉でスタートしました。

■トランプ氏「日本はNATOとは違う」

首脳会談が行われた大統領執務室には、多くのカメラや記者が集まっていて、特に、公開で行われる冒頭部分は注目の場に。

今回の会談、イラン情勢についてその場でトランプ大統領から

●日本の支援に対する評価はどうか

●予測不能な発言が飛び出すか

●ホルムズ海峡への自衛隊の艦船派遣を要請されるか

などがポイントになっていました。

まずは日本の支援に対する評価について。

これまで、日本を含む同盟国に支援を求める発言をしたり、NATO（＝北大西洋条約機構）に対し「協力したがらない」として不満を口にしたりしていたトランプ大統領。

記者

「イラン問題について日本から得ている支援のレベルに完全に満足している？」

トランプ大統領

「アメリカは日本からあらゆる面において多大な支援を得て協力関係を築いてきた。日本は期待された役割を果たそうとしている。NATOとは違ってね」

「日本はNATOとは違う」と評価しました。その上で…。

トランプ大統領

「私は日本の貢献を期待している。私たちは協力関係があり、アメリカも日本に貢献をしている」

高市首相により一層の貢献を求めました。

そしてトランプ大統領はSNSを更新。

「アメリカがいなければ、NATOは『紙の虎』に過ぎない。臆病者どもだ」

NATOにあらためて不快感を示しました。

■真珠湾攻撃を引き合いに突然の発言

次に、予測不能な“トランプ発言”について。

それは、記者からイランへの攻撃について、事前に同盟国に知らせなかった理由を質問されたときでした。

トランプ大統領

「奇襲について日本ほどよく知っている国があるか？ なぜ真珠湾攻撃を教えてくれなかったんだ？」

友好ムードから一転、真珠湾攻撃を引き合いに出した突然の発言に、本人以外は静まりかえりました。

欧米メディアは「イランへの先制攻撃を真珠湾攻撃に例えた」などと、驚きと共に一斉に報じています。

ワシントンポストはこのときの高市首相の様子について「目を見開き笑顔が消えた」と伝えています。

トランプ大統領はなぜ「真珠湾発言」をしたのでしょうか。

アメリカ政治に詳しい 明海大学 小谷哲男教授

「おそらく何か悪意を持っての発言ではないと思います。センシティブな問題に関して気楽に話してしまうというのがトランプ氏の特徴の一つ。歴史の問題を一国の首脳が軽々しく口にするということは、日米関係にとってはあまりいいことではないと思います」

■メディアの前では「派遣要請」なし

そして3つめのポイント。事実上の封鎖状態となっているホルムズ海峡に、自衛隊の艦船派遣を要請されるかについてです。

トランプ大統領

「日本が輸入する石油の90%以上が、ホルムズ海峡を経由している。それこそが、日本が積極的に動くべきであるという、極めて大きな理由だ」

“日本が積極的に動くべき”といった発言も出る中、高市首相は会談が進むにつれて時計を何度も確認。そして…。

トランプ大統領

「サンキューベリーマッチ」

メディアへの公開はそのまま終了。カメラの前で、自衛隊の艦船を派遣するよう迫られることはありませんでした。

■派遣要請は… 高市首相“憲法の説明”も

非公開部分も合わせ、約1時間半にわたって行われた会談。

高市首相

「ホルムズ海峡における航行の安全、エネルギーの安定供給を含む中東地域の平和と安定の実現に向けて、日米間で緊密に意思疎通を続けていくことを確認しました」

記者

「艦船の派遣については？」

高市首相

「やはりホルムズ海峡の安全確保は非常に重要だということでございました。ただ、日本の法律の範囲内でできることとできないことがあるので、これについては詳細にきっちりと説明をいたしました」

複数の政権幹部によると、高市首相はトランプ大統領に自衛隊の派遣が難しい理由について「憲法の話を持ち出して説明した」ということです。

■トランプ氏、イスラエルに「攻撃するな」

攻撃開始から20日が経過してなお、緊張が続くイラン情勢。

トランプ大統領

「（イランの）指導部を含め、破壊できるものはほぼすべて破壊し尽くした」

会談の中でトランプ大統領は、イランへの攻撃の戦果をアピールしていました。一方でイランに「地上部隊を派遣しない」とも発言。

さらに…

記者

「ネタニヤフ首相と（イランの）油田とガス田攻撃について話しましたか？」

トランプ大統領

「彼に『攻撃するな』と言ったから、彼ももうやらないよ」

ともに戦うイスラエルに対し、忠告したことを明らかにしました。

イスラエルは18日、イランにある世界最大級のガス田を攻撃。

これに対して、イラン側も報復攻撃を実施。イスラエルの製油所の施設をミサイルで攻撃するなど、中東各地のエネルギー施設が標的となり、石油の価格がさらに高騰しかねない事態になっていました。

こうした相次ぐイスラエルによる攻撃が、トランプ大統領の「ガス田を攻撃するな」発言の背景にあるとみられます。

■高市首相、中国に言及 中国からは批判

また、会談では中国の話も。

トランプ大統領は今月末から予定していた中国訪問が約1か月半、延期になったと説明。

高市首相は中国との関係について。

高市首相

「日本はいつも中国に対してオープンです。対話はオープンにしています」

この発言に中国側は、すぐに反応。

中国外務省報道官

「『対話』を主張しながら、一方で対立を引き起こすのであれば、誰もそのような『対話』を受け入れることはできない」

「関係を改善したいなら実際の行動に移すべきだ」と批判しました。

■夕食会で高市首相「Japan is Back」

会談後には拍手で迎えられ、トランプ大統領主催の夕食会に出席した高市首相。スピーチでは、再びアメリカとの関係を強調しました。

高市首相

「強い日本、強いアメリカ、豊かな日本、豊かなアメリカ。私たちはこれらを実現するための最強のバディだと確信しています」

「ドナルドと親交が深かった安倍晋三元首相が、かつてこのワシントンDCの地で高らかにうたわれた言葉を、誇りと自信を持ってこの場でみなさんに再びお伝えいたします」

「Japan is Back（ジャパン イズ バック）」

トランプ大統領も、うれしそうな表情を見せていました。

2人のテーブルには「Google」のCEOのピチャイ氏や、プロゴルファーの松山英樹選手、ソフトバンクグループの孫正義会長らが同席。

夕食会に参加 ソフトバンクグループ 孫正義会長

「本当に和やかで、すごい信頼関係がどんどん強まっているという感じ。非常に和やかでした」

◇

ふたを開ければ、日米の絆（きずな）を示す形となった今回の首脳会談。

両政府は共同文書で、アメリカへの投資の第2弾を発表。次世代型の小型原子炉の建設などが選ばれ、最大11兆円規模になります。

また、南鳥島周辺の海底におけるレアアースの開発で協力する覚書を結んだほか、重要鉱物のサプライチェーンの強化に向けたアクションプランも表明しています。

（3月20日放送『news zero』より）