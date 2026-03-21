ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、オープン戦・パドレス戦前に取材に応じ、大谷翔平投手（31）の今後のプランについて明かした。

大谷はオープン戦初登板となった18日（日本時間19日）のジャイアンツ戦に先発し、4回1/3を1安打無失点。昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板で直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）をマークした。次回登板は22〜24日（同23〜25日）に行われるエンゼルスとの開幕前最後のオープン戦3連戦。開幕2カード目となる3月30日〜4月1日（同31日〜同2日）のガーディアンズ3連戦で今季初登板することが濃厚となった。

指揮官は開幕ローテーションに「もちろん入る」としたうえで「昨年は1イニングからスタートしたが、今年は違う。スタート地点は5イニング前後になる見込みである。4〜5イニングは投げられると考えており、昨年よりはるかに良いスタートになる」と順調な調整を認めた。

大谷は試合前に投手調整を行った。壁当て、ダッシュの後にキャッチボール、遠投など、大谷の行動に合わせ、大勢のファンが大移動した。「翔平〜！」のコールの中、順調に調整。この日の試合に出場し、キャンプ地での最後のオープン戦となる21日（同22日）のアスレチックス戦には出場せず、ロサンゼルスに戻り、シーズンに向けての調整を進める。