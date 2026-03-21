オウルテックは3月18日、乾電池でスマートフォンなどを充電できるモバイルバッテリー「OWL-DB6C1A1-WH」を発売した。直販価格は1780円。



●繰り返し使用可能 いざというときに使える



新製品は、単3形のアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を6本セットして使える乾電池式のモバイルバッテリー。電池を交換すれば繰り返し使用可能。



停電や災害など、いざというとき、乾電池さえあればデバイスを充電できる。コンビニで乾電池を入手できるので、外出時にバッテリーがなくなってしまったときにも役立ちそうだ。防災バッグや家庭の備蓄品として常備しておくのも良いだろう。



最大出力は1.5A。一部スマートフォンではバッテリー残量0の状態から約80％まで充電が可能だ。



ポートはUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載。接続する機器に応じて使い分けられる。



さらに、「過電流保護」「過電圧保護」「短絡（ショート）保護」といった各種保護機能を搭載。異常発生時に動作を止められるので安全だ。