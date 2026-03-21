“オトナなビーチギャル”の「サンリオキャラクターズ」が勢ぞろい!!キティやクロミと「プア ナナラ」のコラボアイテムが夏限定で登場
フィッツコーポレーションが展開する、みちょぱプロデュースのフレグランスブランド「プア ナナラ(Pua Nanala)」とサンリオキャラクターズのコラボが実現！ 2026年4月18日(土)には、夏限定の香水とフレグランスジェルを数量限定で発売するほか、一部の製品に関しては一般発売に先駆け、2026年4月3日(金)より先行発売も順次開始。全国のPLAZA(一部店舗除く)、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて販売されるのでチェックしよう。
【写真】「ハローキティ」ほか「サンリオキャラクターズ」×「プア ナナラ」の夏限定コラボアイテムを見る
■“オトナなビーチギャル”のキティやクロミらがキュート過ぎる！
今回コラボするサンリオキャラクターズは、日焼けしたデザインがキュートな「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「ポチャッコ」。“オトナなビーチギャル”がテーマのコラボ限定デザインで、テラコッタやカーキほか、洗練されたニュアンスカラーの衣装をまとったおしゃれなデザインが特徴だ。
「ハローキティ」と「クロミ」はイヤーカフを着けてギャルテイストな遊び心がポイント。「マイメロディ」はキュートなまつげでおめかし。「ポチャッコ」は香りのモチーフのピカケ(ジャスミン)柄アロハシャツを着こなすなど、各キャラクターが思い思いのビーチスタイルを楽しんでいるようなデザインがかわいい。サンリオファンはもちろん、ハワイ系ブランドやハワイアンテイストが好きという人にもおすすめ！
海の自然をテーマにしたフレグランスブランド「プア ナナラ(Pua Nanala)」は、モデル・タレントとして活躍中の“みちょぱ”こと池田美優さんがプロデュースする人気ブランド。ハワイ語で“ひまわり”を指す言葉でもあり、ナチュラル＆エフォートレスをコンセプトに、自然体の美しさ、気取らない、ありのままの自分の姿を、香りで表現している。香水のほか、シャンプーやトリートメントなども展開中だ。
■注目のラインナップはコレ！
コラボアイテムでは、海辺の情景を表現した4種類の香水と、夏の太陽に映えるラメ(※1)＆パール(※2)入りのフレグランスジェルを展開。香水はフルボトルの50ミリリットルと、ミニサイズの8ミリリットルの2パターン。「ハローキティ」と「クロミ」がデザインされたフルボトルには、限定ステッカーも付属する。ラメとパールがきらめくジェルは、デコルテなどのハイライトとして輝きを演出できるほか、4種類の保湿成分(※3)が夏の日差しで乾燥しがちな肌をケアしてくれる。
※1：ホウケイ酸(Ca/Al)、酸化チタン、酸化スズ
※2：マイカ、酸化鉄、酸化チタン
※3：ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、アロエベラ葉エキス、ローズマリー葉エキス
プア ナナラ オードトワレ(50ミリリットル)
オードトワレのフルボトルタイプ、「プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ ハローキティデザイン」と「プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ クロミデザイン」(各3850円)。容量は50ミリリットルで、ハローキティデザインの「ビキニプラウヌ」と、クロミデザインの「サニーモアニ」の2種類がある。フルボトルタイプには、“オトナなビーチギャル”をテーマにした限定デザインのオリジナルステッカーがそれぞれ付属する。
プア ナナラ オードトワレ(8ミリリットル)
持ち運びに便利なミニサイズシリーズ。こんがりと日焼けした「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「ポチャッコ」デザインの4種類あり、容量は8ミリリットル。ポーチやミニバッグなどにも入りやすいサイズ感で展開。商品名は、「プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ MINI ハローキティデザイン」、「プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ MINI クロミデザイン」、「プア ナナラ シアープカナ オードトワレ MINI マイメロディデザイン」、「プア ナナラ モーニングピカケ オードトワレ MINI ポチャッコデザイン」で、価格はすべて1650円。
プア ナナラ フレグランスジェル
夏の太陽に映えるようなヘルシー肌を演出するフレグランスグロウジェル。大粒のラメと微細なパールをバランスよく配合して、光の加減で揺らめく繊細なきらめきを実現している。強い日差しで乾燥しがちな夏の肌をケアする4種類の保湿成分も配合。きらめくツヤ肌と心地いい香りを同時に叶えるアイテムだ。
ラインナップは、「プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ(アイボリー) クロミデザイン」、「プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ(ピンク) マイメロディデザイン」、「プア ナナラ フレグランスグロウジェル ビキニプラウヌ(オレンジ) ハローキティデザイン」(容量65ミリリットル、各1760円)の全3種類。キャラクターのデザインごとに、異なるきらめきのカラーと香りを楽しめる。
なお、「プア ナナラ フレグランスグロウジェル ビキニプラウヌ ハローキティデザイン」は、全国のドン・キホーテ(一部店舗を除く)のみでの限定発売で、2026年4月18日(土)から順次販売を開始する。公式オンラインストア「FITS you. STORE」での販売はないので注意しよう。
■各アイテムのフレグランスにも注目！
サンリオキャラクターズとのコラボフレグランスは、「プア ナナラ」の人気の香り3種類と新作1種類。新しく仲間入りした「ビキニプラウヌ」は、日焼けした肌にちなんだ香りで、今回のコラボが初披露！ 海辺の情景からインスピレーションを得た香りは夏にぴったりで、心地いい香りを楽しめる。
■ビキニプラウヌ
ビーチガールの小麦肌から着想を得た、素肌になじむシトラスムスクの香り
■サニーモアニ
果実や木々の香りを運ぶ心地よい潮風から着想を得たソルティフルーティの香り
■シアープカナ
きらめく朝日から着想を得たパッションフルーツが主役のフルーティフローラルの香り
■モーニングピカケ
ハワイの象徴的な花、“ピカケ”をリアルに表現したナチュラルフローラルの香り
今夏は香水やジェルをつけて、こんがり日焼けしたサンリオキャラクターズと一緒に夏を彩る香りを楽しみつつ、夏のおでかけを満喫しよう！
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(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No. L670064
■“オトナなビーチギャル”のキティやクロミらがキュート過ぎる！
今回コラボするサンリオキャラクターズは、日焼けしたデザインがキュートな「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「ポチャッコ」。“オトナなビーチギャル”がテーマのコラボ限定デザインで、テラコッタやカーキほか、洗練されたニュアンスカラーの衣装をまとったおしゃれなデザインが特徴だ。
「ハローキティ」と「クロミ」はイヤーカフを着けてギャルテイストな遊び心がポイント。「マイメロディ」はキュートなまつげでおめかし。「ポチャッコ」は香りのモチーフのピカケ(ジャスミン)柄アロハシャツを着こなすなど、各キャラクターが思い思いのビーチスタイルを楽しんでいるようなデザインがかわいい。サンリオファンはもちろん、ハワイ系ブランドやハワイアンテイストが好きという人にもおすすめ！
海の自然をテーマにしたフレグランスブランド「プア ナナラ(Pua Nanala)」は、モデル・タレントとして活躍中の“みちょぱ”こと池田美優さんがプロデュースする人気ブランド。ハワイ語で“ひまわり”を指す言葉でもあり、ナチュラル＆エフォートレスをコンセプトに、自然体の美しさ、気取らない、ありのままの自分の姿を、香りで表現している。香水のほか、シャンプーやトリートメントなども展開中だ。
■注目のラインナップはコレ！
コラボアイテムでは、海辺の情景を表現した4種類の香水と、夏の太陽に映えるラメ(※1)＆パール(※2)入りのフレグランスジェルを展開。香水はフルボトルの50ミリリットルと、ミニサイズの8ミリリットルの2パターン。「ハローキティ」と「クロミ」がデザインされたフルボトルには、限定ステッカーも付属する。ラメとパールがきらめくジェルは、デコルテなどのハイライトとして輝きを演出できるほか、4種類の保湿成分(※3)が夏の日差しで乾燥しがちな肌をケアしてくれる。
※1：ホウケイ酸(Ca/Al)、酸化チタン、酸化スズ
※2：マイカ、酸化鉄、酸化チタン
※3：ローヤルゼリーエキス、水溶性コラーゲン、アロエベラ葉エキス、ローズマリー葉エキス
プア ナナラ オードトワレ(50ミリリットル)
オードトワレのフルボトルタイプ、「プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ ハローキティデザイン」と「プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ クロミデザイン」(各3850円)。容量は50ミリリットルで、ハローキティデザインの「ビキニプラウヌ」と、クロミデザインの「サニーモアニ」の2種類がある。フルボトルタイプには、“オトナなビーチギャル”をテーマにした限定デザインのオリジナルステッカーがそれぞれ付属する。
プア ナナラ オードトワレ(8ミリリットル)
持ち運びに便利なミニサイズシリーズ。こんがりと日焼けした「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「ポチャッコ」デザインの4種類あり、容量は8ミリリットル。ポーチやミニバッグなどにも入りやすいサイズ感で展開。商品名は、「プア ナナラ ビキニプラウヌ オードトワレ MINI ハローキティデザイン」、「プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ MINI クロミデザイン」、「プア ナナラ シアープカナ オードトワレ MINI マイメロディデザイン」、「プア ナナラ モーニングピカケ オードトワレ MINI ポチャッコデザイン」で、価格はすべて1650円。
プア ナナラ フレグランスジェル
夏の太陽に映えるようなヘルシー肌を演出するフレグランスグロウジェル。大粒のラメと微細なパールをバランスよく配合して、光の加減で揺らめく繊細なきらめきを実現している。強い日差しで乾燥しがちな夏の肌をケアする4種類の保湿成分も配合。きらめくツヤ肌と心地いい香りを同時に叶えるアイテムだ。
ラインナップは、「プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ(アイボリー) クロミデザイン」、「プア ナナラ フレグランスグロウジェル サニーモアニ(ピンク) マイメロディデザイン」、「プア ナナラ フレグランスグロウジェル ビキニプラウヌ(オレンジ) ハローキティデザイン」(容量65ミリリットル、各1760円)の全3種類。キャラクターのデザインごとに、異なるきらめきのカラーと香りを楽しめる。
なお、「プア ナナラ フレグランスグロウジェル ビキニプラウヌ ハローキティデザイン」は、全国のドン・キホーテ(一部店舗を除く)のみでの限定発売で、2026年4月18日(土)から順次販売を開始する。公式オンラインストア「FITS you. STORE」での販売はないので注意しよう。
■各アイテムのフレグランスにも注目！
サンリオキャラクターズとのコラボフレグランスは、「プア ナナラ」の人気の香り3種類と新作1種類。新しく仲間入りした「ビキニプラウヌ」は、日焼けした肌にちなんだ香りで、今回のコラボが初披露！ 海辺の情景からインスピレーションを得た香りは夏にぴったりで、心地いい香りを楽しめる。
■ビキニプラウヌ
ビーチガールの小麦肌から着想を得た、素肌になじむシトラスムスクの香り
■サニーモアニ
果実や木々の香りを運ぶ心地よい潮風から着想を得たソルティフルーティの香り
■シアープカナ
きらめく朝日から着想を得たパッションフルーツが主役のフルーティフローラルの香り
■モーニングピカケ
ハワイの象徴的な花、“ピカケ”をリアルに表現したナチュラルフローラルの香り
今夏は香水やジェルをつけて、こんがり日焼けしたサンリオキャラクターズと一緒に夏を彩る香りを楽しみつつ、夏のおでかけを満喫しよう！
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