３月２１日放送【シューイチ★セブン】お得に手軽に特別感が味わえる！最新アフタヌーンティー事情１１連発
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、日本で独自の進化をし続けている
大人気アフタヌーンティーの最新情報を徹底調査！
《出演》
潮田玲子（元バドミントン日本代表）
ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）
《ご紹介店舗》
★HAND BAKES ルミネ新宿店
所在地
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿LUMINE2 3F
営業時間
11:00〜21:00（L.O. 料理20:30）
カジュアルアフタヌーンティー 1人前2800円
ハイティー 1人前3000円
★HAUTE COUTURE BRUNCH（オートクチュールブランチ）
所在地
東京都港区南青山2-27-18 AOYAMA M’s TOWER パサージュ青山 2F
営業時間
11:00〜22:00（料理21:00LO、ドリンク21:30LO）
【ご紹介メニュー】
桜×シマエナガAfternoon Tea 1人前5950円
★アトリウムラウンジ
所在地
東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京 2F
営業時間
10:00〜22:00 (21:30L.O.)
※フード提供 11:00〜21:00(L.O.)
【ご紹介メニュー】
ストロベリーアフタヌーンティー 1人前8500円
★ベーカリーレストランサンマルク 新宿西口ハルク店
所在地
東京都新宿区西新宿1-5-1 小田急新宿西口駅前ビル8F
営業時間
11:00〜23:00 年中無休
【ご紹介メニュー】
アフタヌーンティー
通常価格1人前3278円、平日価格1人前 2750円
※一部店舗のみで提供
★nurikabe cafe SSS 渋谷店（ヌリカベ カフェ エスリー）
所在地
東京都渋谷区渋谷3-10-14 B1
営業時間
［昼］12:00〜ランチ14:30LO
［夜］17:00〜23:00(フード22:00LO、ドリンクデザート22:30LO)
※ランチとディナーの間はカフェタイムで、ドリンクとデザートのみ提供
【ご紹介メニュー】
minichiiアフタヌーンティー 1人前2980円
★REIKASAI GINZA
所在地
東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル9階
営業時間
ランチ 11:30〜15:00（最終入店13:30 LO.14:30）
ディナー 17:00〜22:00（最終入店20:00 LO.21:30）
定休日水曜日
【ご紹介メニュー】
チャイニーズアフタヌーンティー 1人前5500円
★味街道 五十三次
所在地
東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル メインタワー 38F
営業時間
平日 11:30A.M.〜3:30P.M.(L.O. 3:00P.M.) ※最終入店1:30P.M.
土休日 11:30A.M.〜5:00P.M.(L.O. 4:30P.M.) ※最終入店3:00P.M.
夜のアフタヌーンティー（全日）
5:00P.M.〜9:30P.M.(L.O. 9:00P.M.) ※最終入店7:30P.M.
【ご紹介メニュー】
和のアフタヌーンティー
「おこたであったか 餡くらべ」 1人前6500円
《追加料金》
餡くらべセレクション＋1500円
おこた特別席＋500円
★インド料理 ムンバイ四谷店
所在地
東京都新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル2F
営業時間
月〜金 11:00〜23：00（L.O. 22:00）
土・日 11:00〜22：00（L.O. 21:00）
【ご紹介メニュー】
ロイヤルアフタヌーンティーセット 1人前4000円
★上野駅前 アクアリウムレストラン Nautilus-ノーチラス
所在地
東京都台東区上野2-12-23 ユーワンビル5F
営業時間
月〜日、祝日、祝前日 12:00〜23:30
（料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00）