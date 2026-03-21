週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」

今回は、日本で独自の進化をし続けている
大人気アフタヌーンティーの最新情報を徹底調査！

《出演》
潮田玲子（元バドミントン日本代表）
ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）

《ご紹介店舗》
★HAND BAKES ルミネ新宿店
所在地
　東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿LUMINE2 3F
営業時間　
　11:00〜21:00（L.O. 料理20:30）

【ご紹介メニュー】
カジュアルアフタヌーンティー　1人前2800円
ハイティー　　1人前3000円

★HAUTE COUTURE BRUNCH（オートクチュールブランチ）
所在地
　東京都港区南青山2-27-18 AOYAMA M’s TOWER パサージュ青山 2F
営業時間
　11:00〜22:00（料理21:00LO、ドリンク21:30LO）

【ご紹介メニュー】
桜×シマエナガAfternoon Tea　1人前5950円

★アトリウムラウンジ
所在地
　東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京 2F
営業時間
　10:00〜22:00 (21:30L.O.)
※フード提供 11:00〜21:00(L.O.)

【ご紹介メニュー】
ストロベリーアフタヌーンティー　1人前8500円

★ベーカリーレストランサンマルク 新宿西口ハルク店
所在地
　東京都新宿区西新宿1-5-1 小田急新宿西口駅前ビル8F
営業時間
　11:00〜23:00 年中無休

【ご紹介メニュー】
アフタヌーンティー　
通常価格1人前3278円、平日価格1人前 2750円
※一部店舗のみで提供

★nurikabe cafe SSS 渋谷店（ヌリカベ カフェ エスリー）
所在地
　東京都渋谷区渋谷3-10-14 B1
営業時間
　［昼］12:00〜ランチ14:30LO
　［夜］17:00〜23:00(フード22:00LO、ドリンクデザート22:30LO)
※ランチとディナーの間はカフェタイムで、ドリンクとデザートのみ提供

【ご紹介メニュー】
minichiiアフタヌーンティー　1人前2980円

★REIKASAI GINZA
所在地
　東京都中央区銀座1-7-7　ポーラ銀座ビル9階
営業時間
　ランチ　　11:30〜15:00（最終入店13:30 LO.14:30）
　ディナー　17:00〜22:00（最終入店20:00 LO.21:30）
　定休日水曜日

【ご紹介メニュー】
チャイニーズアフタヌーンティー　1人前5500円

★味街道　五十三次
所在地
　東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル メインタワー 38F
営業時間
　平日　　11:30A.M.〜3:30P.M.(L.O. 3:00P.M.)　※最終入店1:30P.M.
　土休日　11:30A.M.〜5:00P.M.(L.O. 4:30P.M.)　※最終入店3:00P.M.
　夜のアフタヌーンティー（全日）
　　5:00P.M.〜9:30P.M.(L.O. 9:00P.M.)　※最終入店7:30P.M.

【ご紹介メニュー】
和のアフタヌーンティー
　「おこたであったか 餡くらべ」　1人前6500円
《追加料金》
餡くらべセレクション＋1500円
おこた特別席＋500円

★インド料理　ムンバイ四谷店
所在地
　東京都新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル2F
営業時間
　月〜金　11:00〜23：00（L.O. 22:00）
　土・日　11:00〜22：00（L.O. 21:00）

【ご紹介メニュー】
ロイヤルアフタヌーンティーセット　1人前4000円

★上野駅前 アクアリウムレストラン Nautilus-ノーチラス
所在地
　東京都台東区上野2-12-23　ユーワンビル5F
営業時間
　月〜日、祝日、祝前日　12:00〜23:30
　（料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00）