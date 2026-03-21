レギュラーシーズン突破をエースが大きく引き寄せた。「大和証券Mリーグ2025-26」3月20日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップ。第1試合に登板した渡辺太（最高位戦）と同日2連勝を決めた。

【映像】園田“魔法の鳴き”から生まれた清一色

渡辺がオーラスにわずか100点差という接戦となった第1試合を制し、最高のムードで迎えた当試合。東家からBEAST X・下石戟（協会）、園田、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）の並びで開始した。

園田は東1局、赤と東の暗刻があるチャンス手を一発ツモ。満貫の先制を決めた。東2局は堀が瀬戸熊から3900点をロン。序盤からそれぞれが好配牌をものにしていく。園田にさらなる加点の機会が訪れたのは東3局。6巡目にして白単騎待ちの混一色・一盃口をテンパイ。マンズならば何を引いても清一色になるため、ダマテンに構えた。

上家の下石から二万が打たれるがこれはスルー。しかし次巡の赤五万はチーし、待ちは二・五・八万待ちで打点は跳満に上昇した。すぐさま堀から二万が打たれて清一色・赤の1万2000点が完成。実力者も惑わす鳴きで視聴者を大いに沸かせた。

南2局は瀬戸熊から2900点をロン。南3局2本場はダマテンで再び瀬戸熊から1600点を入手し、南4局は下石の満貫を見送って試合終了となった。園田は個人11勝目。試合後は「めちゃくちゃうれしいですね！1戦目に太がトップを取ってくれて、レギュラーシーズン通過は相当大丈夫。ひとまずホッとしています」とコメントした。早々に大きなリードを広げた展開で、いつも以上に守備的に打つ場面も多かった園田。こうした打ち回しについては「序盤に満貫ツモと1万2000点でリードできたので、普段やらないような、めちゃくちゃピヨピヨな麻雀だった」と語った。

4位フェニックスとの差はわずか24.6ポイント。園田は「4位以内に入るとセミファイナルで最終戦を打てる。ちょっとそこも考えながら打っていましたね」と説明。最後にファンへ向けて「デイリーダブル、やりました！不安にさせたり、ハラハラさせたり、いろいろありましたが、ひとまずポイントはまとまってきました。セミファイナル・ファイナル目指して走り続けますので、ぜひ最後まで付いてきてください！」と力強くメッセージを送っていた。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）4万9000点／＋69.0

2着 BEAST X・下石戟（協会）2万2900点／＋2.9

3着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）2万1200点／▲18.8

4着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）6900点／▲53.1

【3月20日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋764.8（116/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋719.2（116/120）

3位 BEAST X ＋639.1（118/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋143.5（116/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋118.9（116/120）

6位 TEAM雷電 ▲246.4（118/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲272.8（118/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲547.6（116/120）

9位 EARTH JETS ▲642.2（118/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲676.5（116/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

