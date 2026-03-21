なかやまきんに君＆あかつ、露天風呂2ショット チャリでロケ、“幻のヤマノイモ”や“黄金のミルク”に出会う
お笑い芸人・なかやまきんに君、あかつが、きょう21日放送のテレビ大阪『チャリキシャ！』（後0：30）に出演する。
【写真多数】肉体美…きんに君＆あかつ、チャリでロケする様子
地元の魅力を“チャリ”で発掘するシリーズの第16弾。今回は、きんに君とあかつが自転車で駆け巡る記者＝チャリキシャを務め、岡山県の北中部に位置する自然に恵まれた真庭市を自転車で縦断する。
鍾乳洞「備中鐘乳穴（びっちゅうかなちあな）」では、幻想的な世界に感動。また、「勝山町並み保存地区」では、大阪から移住した一家が営む、築100年の建物をリノベーションしたカフェ「ろまん亭」を訪れる。
山あいの長閑な道をサイクリング中には、地元の人を発見。全国でも生産量が少なく、“幻のヤマノイモ”と呼ばれる「銀沫（ぎんしぶき）」を栽培しているという。きんに君が自慢の筋肉を使ってすりおろし、そのねばりけに「本当にお餅みたい！」と驚き。味見をさせてもらったお礼に、あかつが相撲とエクササイズを融合した“スモササイズ”を披露する。
さらに、「湯原温泉街」では、「湯快感 花やしき」の屋上露天風呂でほっこり。温泉でリラックスしたあとは、まだ雪が残る蒜山のふもとにある「やまな食堂」で「ひるぜん焼きそば」を楽しむ。
そして、“黄金のミルク”を求め、蒜山高原「ひるぜんジャージーランド」へ。壮大な景色をバックに牛乳を「おいしい！」としみじみ味わう。
【写真多数】肉体美…きんに君＆あかつ、チャリでロケする様子
地元の魅力を“チャリ”で発掘するシリーズの第16弾。今回は、きんに君とあかつが自転車で駆け巡る記者＝チャリキシャを務め、岡山県の北中部に位置する自然に恵まれた真庭市を自転車で縦断する。
鍾乳洞「備中鐘乳穴（びっちゅうかなちあな）」では、幻想的な世界に感動。また、「勝山町並み保存地区」では、大阪から移住した一家が営む、築100年の建物をリノベーションしたカフェ「ろまん亭」を訪れる。
さらに、「湯原温泉街」では、「湯快感 花やしき」の屋上露天風呂でほっこり。温泉でリラックスしたあとは、まだ雪が残る蒜山のふもとにある「やまな食堂」で「ひるぜん焼きそば」を楽しむ。
そして、“黄金のミルク”を求め、蒜山高原「ひるぜんジャージーランド」へ。壮大な景色をバックに牛乳を「おいしい！」としみじみ味わう。