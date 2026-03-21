16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と野村弘樹氏が、中日・牧野憲伸について言及した。

佐伯氏は「今年のキャンプからチェックしているんですけど、素晴らしい球を投げています」と絶賛し、「強い球が投げられることと、コントロールが良いですよね。キャンプから本当にアクセル全開できているので、どこかで疲れが来ると思うんですよ、その疲れをうまく抜きながら、なんとか1年間一軍で完走できる選手になってほしい。ドラゴンズは左の齋藤選手が出遅れていますので、この選手が入ってくると面白いですよね」と期待を寄せた。

野村氏は「左でブルペンに入ってくると貴重なんですよね。齋藤とは違うし、そう言った意味でバリエーションにもなる。投げっぷりもいいじゃないですか、低めにコントロールしようというのも伝わる。ボールのばらつきはあるんですけど、経験して良くなってくると思う。1年間どう乗り切るかですよね。ベンチも工夫が必要かもしれませんけど、1年間見ていきたいピッチャーですよね」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』