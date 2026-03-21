【40・50代】「レイヤード」はこう着こなす！ この春、真似したい♡「お手本コーデ」

暖かくなると、軽やかでおしゃれなレイヤードコーデに挑戦したくなるもの。とはいえ着膨れ感が気になったり、組み合わせの難しさを感じたりする人も多いのでは？ そこで今回はおしゃれなインフルエンサーたちが実践する、大人の「レイヤードコーデ」をご紹介。着こなしのポイントも解説するので、ぜひチェックしてみて。

ワントーンでつくる上品レイヤードコーデ

エクリュカラーを中心にまとめた上品なワントーンコーデ。ライトトーンは着膨れ感が気になりやすいので、スッキリとした印象を引き寄せるVネックのトップスや、縦のラインを強調できるセンタープレス入りのパンツなど、アイテムのディテールやシルエットを意識して選ぶのがポイント。

差し色インナーで旬度を高めて

グレーカーディガンの下に赤を忍ばせたコーデは、レイヤード上級テクに見えて実は簡単。ベースはモノトーンでまとめて、インナーにアクセントカラーを入れるのがポイントです。気軽に挑戦できて一気にコーデを旬なムードに変える、今季おすすめの組み合わせ。組み合わせに悩む人はレイヤード風デザインのアイテムを頼るのも一つの手です。

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