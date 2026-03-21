シル活民、集合ーーッッ！！【セリア】の「シール」が種類豊富で迷っちゃう♡

シールを集めてシール帳に貼ったり、交換したりすることを楽しむ“シル活”にハマっている人は、急いで【セリア】に集合！ お馴染みのキャラクターのシールや、立体的で存在感たっぷりのシールなど、どれを買うか迷いそうなほど可愛いシールを複数発見できそうなんです。今回は、今すぐゲットしたくなること間違いなしと言えそうな、セリアで見つけた「シール」をまとめました。

全色欲しくなるかも！ ハート型の立体シール

「デコレーションシール ハート 大」は、@ftn_picsレポーターHaruさん曰く「シール売り場ではなく、ハンドメイドコーナーに売っていました」とのこと。ぷっくりと立体的に膨らんだハート型が特徴で、3色のハートがグラデーションのよう並んでいるところも可愛いポイントです。ハートそのものも光沢感のあるオーロラカラーのため、光に当たるとより華やか。シール帳に貼ったときも、立体感と光沢感で存在感抜群です。

シール交換にも便利な504片の大容量

手帳やラッピングのデコレーションにぴったりなミニサイズのシールが504片も入った「目印シール 504片 いちごアニマルスイーツ柄」。手帳のカレンダーにも貼れるサイズ感は、イベントのある日の目印として貼るのにもぴったりです。1枚1枚は小さくても504枚も入っているため、シール交換にも重宝しそう。シール帳の隙間を埋めたり、縁取りをしたり、自由な貼り方でデコレーションを楽しめそうです。

ゆめかわカラーとキラキラの最強コンビ

「クレヨンしんちゃん」のキャラクターシールもセリアに登場。シール帳でもひと際目立ちそうなキラキラ感の「フレークシール クレヨンしんちゃん アミューズメント」と、ゆめかわカラーに癒されそうな「ふわふわシール クレヨンしんちゃん ドリーミーワールド」は、@gnm.aoさんがセリアでゲット。キラキラで特別感のあるフレークシールは、なんと30片入り！ シール帳にもたっぷり貼れます。

人気キャラクターどうしのコラボシール

白いタテゴトアザラシのキャラクター「しろたん」と、【サンリオ】のキャラクターユニット「はぴだんぶい」がひとつのシールにデザインされた「ぷくっとシール」も登場。どこかゆるっとした脱力感のある雰囲気で、見ているだけで心が和む可愛さのシールです。シートの中央には、キャラクターたちが集合した貴重なデザインも入っているため、満足感も高めかも。

シール帳に貼りたくなる可愛さが魅力的な、セリアの「シール」。特に、キャラクターシールは人気が集中しそうな予感なので、店頭で気になるシールを見つけたら、迷わずゲットしておいた方がいいかも。

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※こちらの記事ではftn_pics、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる