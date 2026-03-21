洗濯物を干していた飼い主さんを見て集まってきた2頭の兄妹猫ちゃん。その光景があまりにもそっくりだと、1万いいねを超える反応が寄せられています。投稿には、「シンクロ可愛い♡」「同じ姿勢と動きで可愛らしさ増し増しですね」と感想が寄せられ、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

【動画：洗濯物を干していると、集まってきた兄妹猫→『シンクロする動き』が可愛すぎる】

飼い主さんが洗濯物を干し始めると…

Instagramアカウント『 田中と黒田と山田』に、そっくりな猫ちゃん兄妹の姿が公開され、投稿を見た人に笑顔を届けています。その日、茶トラ猫の茶太郎くんとハチワレ猫のハチ子ちゃんは、洗濯物を干していた飼い主さんの近くにやってきたそう。

すると、ふたりはその場にちょこんと座って飼い主さんの様子を眺め始めたのだといいます。隣り合わせに座って興味津々に飼い主さんを見つめるふたりの姿に、なんだか癒やされてしまいます。

ふたりのそっくりな姿が可愛い！

飼い主さんが洗濯物を干す様子を隣に並んで眺め始めた茶太郎くんとハチ子ちゃん。ふたりのその姿は、とてもそっくりだったそう。茶太郎くんとハチ子ちゃんは、おうちにやってきた時期は別々だったものの、同じお母さんから生まれた血の繋がった兄妹。そんなふたりの双子のようにそっくりな反応に、思わず笑顔になってしまいます。

茶太郎くんが右を向けばハチ子ちゃんも右を向き、ハチ子ちゃんが飼い主さんを見上げれば茶太郎くんも同じように上を向く。そんな息ぴったりなふたりの光景に、投稿を見た人からも絶賛の声が寄せられることとなったのでした。

いつも一緒にいる仲良し兄妹の茶太郎くんとハチ子ちゃん

そんな息ぴったりな光景を見せてくれた茶太郎くんとハチ子ちゃんは、いつも一緒に過ごしているのだそう。その光景を見れば、ふたりがどれほど仲良しなのかがうかがえます。

しかし、ふたりはずっと一緒にいたわけではなく、一時期別々の場所で過ごしていたのだそう。保護猫だった茶太郎くんが飼い主さんのおうちに先にやってきて、その後、里親がなかなか見つからなかったハチ子ちゃんも飼い主さんのおうちで引き取ることになったのだそう。

そうして一緒に過ごすようになったあとは、ふたりで仲良く隣にいるのがいつもの風景になったのだといいます。

そんな仲良し兄妹の茶太郎くんとハチ子ちゃんの姿が、たくさんの人に癒やしを届けてくれています。

そんな、そっくりな姿で飼い主さんの様子を見守る茶太郎くんとハチ子ちゃんの姿には、「大人しく待っててえらい！」「にやけちゃいます♡」「山田家の遺伝子は右手だけ出すんですねｗ」と、絶賛のコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『 田中と黒田と山田』では、この日のような茶太郎くんとハチ子ちゃんの日常の様子や、家族猫ちゃんたちのほのぼのとした日々の光景も投稿されていますよ。

茶太郎くん、ハチ子ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「 田中と黒田と山田」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。