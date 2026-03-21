かつて“チャイドル”として人気を博した、女優・野村佑香が20日、自身のインスタグラムで誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】かつてのチャイドルが上品なコーデでバースデー 42歳には見えない

1984年3月20日生まれの野村は「この2週間ほど かつてないドライブ感で過ごして やっと辿り着いた今日」と忙しい日々が続いたことを明かすと、「一つ歳を重ねました」と続け、グラスを手にロングネックレスをつけた上品なコーデで笑みを浮かべるショットをアップした。



3歳でモデルデビューし、5歳でドラマ出演した野村も42歳に。「昨日、定年退職を迎えた母と 妹家族とみんなで家族写真撮りにきています」とファミリーにとっても節目だったことを記し、妹と母との3ショットも公開した。



昨年9月には長女の9歳の誕生日を伝え、11月には次女の七五三の写真とインスタグラムではママとしての姿も披露している。男性デュオ・スキマスイッチの楽曲「全力少年」のなぞらえ、「(自分)世界を拓くのは僕だ、の気持ちの全力中年で 明日からも楽しみます♡」と前向きな言葉で結んだ。



年齢を感じさせない姿に、ファンからは「笑顔かわいいです～」「いくつになっても変わらない美しさ」「まだまだ青春です」「ますます歓びで溢れますように」といったコメントが寄せられていた。



野村は雑誌「ニコラ」でのモデル活動など、1990年代のチャイドルブームをけん引。成城大入学後に芸能活動から離れるも復帰。11年に結婚し、16年に長女を、19年に次女を出産している。



（よろず～ニュース編集部）