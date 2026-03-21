キーボード奏者でアレンジャー、プロデューサーでもあるロックバンド「Ra:In」のDIEが16日、自身のX(旧ツイッター)を更新。14日に都内で行われた復興支援イベント「第9回がんばっぺ福島！応援の集い」での出来事を明かし、反響を呼んでいる。



【写真】どうやって弾いてるの？鍵盤ライド足弾き奏法 陰でスゴすぎる閣下のサポートが

「こないだのライブでデーモン閣下の歌から中村あゆみさんの歌に繋ぐ時にバンドメンバーの紹介＆ソロコーナーが16小節もあったので、観客の盛り上がりに乗じてDIEも椅子の上に立ち上がって『鍵盤ライド足弾き奏法』を披露したのだったが」とつづり、キーボードよりも体が上にあるアクロバチックなスタイルで演奏する写真を添えた。



イベントにはロックバンド・聖飢魔Ⅱのデーモン閣下、シンガー・ソングライターの中村あゆみ、元「太陽とシスコムーン」の小湊美和、元ロックバンド「JUDY AND MARY」のドラマー・五十嵐公太、ベーシストの満園庄太郎、ギタリストで父に俳優・原田芳雄さんを持つ原田喧太、ギタリストの田川ヒロアキらが参加していた。



「ライド足弾き奏法は当然細かいフレーズは弾けないので、一回降りようと、ふと下を見たら、な、なんと、」と記し、思いもかけないことが起きたことを示唆。「閣下が私の椅子を両手で支えていたのであーる」と、デーモン閣下がさらりとサポートしていたことを明かした。



「hide with Spread Beaver」のキーボーディストとしても活躍したDIE。「ステージでこんな事が出来るフロントマンはデーモン閣下とhideちゃんくらいだろう」と亡くなったX JAPANのギタリスト・hideさんの名前も挙げながら称賛。「客席全体と同時にステージ全体をも冷静に見渡すことができないとアレは出来ない。。 いたく感動したDIEはそのまま足弾き奏法を続けたのであった!!」と閣下のスゴさとともに尊敬の念をつづった。



その後の展開も想像の上をいくものだったそうで、楽屋でツーショット写真を頼むタイミングで「『デーモンさん、アレはちょー感動しましたよ』と言ったら、、、『あぁ、アレは我輩が支える以外考えられない、と思ったよ。』と普通に返してくれた。 助けてやったぜ風も、メインフロントマン風も1mmも吹かせない。すげーお人です」と“神”ならぬ“悪魔対応”への感動を率直に記した。



閣下の人柄いや悪魔柄がうかがえる内容に、「素敵なエピソード」「謙虚な大物には憧れますね」「閣下優しいなぁ」「やはり10万年も生きている方は違いますね！笑」「さっすが、悪魔の中の悪魔」「支えてもらったDIEさんも素晴らしい」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）