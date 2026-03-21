３月２２日にネクストスター西日本（近畿・四国・九州地区交流、ダート１４００メートル）が高知競馬場で行われます。高知競馬予想ライブ「ヨルノヲケイバ」に出演中の大恵陽子は、デビュー２連勝で圧倒的なスピードを見せたエンドレステイルに注目します。

衝撃のスピードでした。２歳戦（過去１０年）で２番目に速いタイムで余裕たっぷりにデビュー勝ちを収めると、古馬重賞にヒケを取らないタイムで重賞のネクストスター高知を完勝。エンドレステイルが昨年見せた走りは、類いまれなるスピードを感じました。

その後は一頓挫あり、３歳初戦となった前走の土佐春花賞は約４か月ぶり。１週前追い切りではまだ物足りなさを残し、直前追い切りでギリギリ仕上がったという状態でした。それでもレースは前半をスイスイと気分よく逃げて押し切れそうな走り。ゴールまであと数完歩というところで差されて首差２着に敗れましたが、力とスピードを見せたと言えるでしょう。

この臨戦過程から分かるように、今回はさらなる上積みが期待できます。豊富なスピードがこの馬の長所。湿った馬場の方がより生かされそうですが、高知では好天が続いていて、雨予報は当日１８時以降となっています。ライバルには乾いた馬場を得意とする馬もいますから、てるてる坊主を逆さにしてレースを待ちたいと思います。

エンドレステイル 父エスポワールシチー、母アヴァマローネ（父カーリン）。高知・打越勇児厩舎所属の牝３歳。北海道新ひだか町・静内フアーム生産。通算３戦２勝。重賞勝利はネクストスター高知。馬主は（株）ＹＧＧホースクラブ。