大阪市を中心に運行する地下鉄「大阪メトロ」はこのほど、顔認証改札も利用できるデジタル乗車券「Ｏｓａｋａ Ｍｅｔｒｏ ３０日乗車券」を４月１日から期間限定で発売することを発表した。

同社の発表資料によると、顔認証改札で通勤したいという利用客の要望を受けて販売する。「ｅ ＭＥＴＲＯアプリ」から購入し、アプリに登録した顔情報とひもづけし、顔認証改札を利用できる。大阪メトロ全線（夢洲駅を除く）が３０日間乗り放題となり、「顔認証改札の日常利用や、休日のお出かけにもお得で便利な移動を提供します。この機会にぜひ顔認証改札をご利用ください」とＰＲした。

なお、ニュートラムのポートタウン西駅、南港東駅、南港口駅、平林駅、その他駅の２３改札口には顔認証改札がなく、顔認証改札機がない駅・改札口ではＱＲコードを改札機の読み取り機器にかざして通過できる。

◆発売要項

・２０２６年４月１日から２７年３月３１日。※予定の２万枚に達し次第、発売終了

・使用開始期限は購入日から３０日以内で、有効期間は使用開始後３０日間有効

・有効区間は大阪メトロ全線（夢洲駅を除く）。大阪シティバス、いまざとライナー、オンデマンドバスは利用できない

・金額は大人１万２０００円（税込み）。小児料金の設定はない。

・発売場所は「ｅ ＭＥＴＲＯアプリ」

・顔認証改札の利用方法は。紂。唯釘圍劭魯▲廛蠅鬟瀬Ε鵐蹇璽匹掘■紂。唯釘圍劭浪餔に登録■紂。唯釘圍劭浪餔サイトで「顔画像登録」を行うｅ ＭＥＴＲＯアプリでデジタル乗車券「Ｏｓａｋａ Ｍｅｔｒｏ ３０日乗車券」を購入ぅ妊献織訃莠峽瑤鮖藩儚始する際に、顔認証改札の利用設定を行うゴ蘿Ь擴札機を通過する※詳細は大阪メトロ公式ＨＰ（https://www.osakametro.co.jp/kaoninsyou_lp/）まで。