「急行」表示のキハ54系が旭川〜稚内間で運転

日本旅行は2026年4月18日（土）に、ツアー「キハ54系気動車 急行仕様車で行く宗谷本線 急行列車の旅 2日間」を開催します。これに伴い、JR宗谷本線の旭川〜稚内間で、オリジナルサボを取り付けたキハ54系（急行仕様車2両編成）が走行します。

【画像】長い！これが旭川と稚内を結ぶ「急行」の運行時刻です

宗谷本線は、旭川と稚内を結ぶ日本最北の鉄道路線です。4月18日（土）に旭川発・稚内行き、翌日に稚内発・旭川行きの列車が運行予定となっています。当日は「急行」表示で運転され、所要時間は5時間を超えます。

旭川発・稚内行きは比布、士別、美深、音威子府、天塩中川、幌延に停車。稚内発・旭川行きは豊富、音威子府、名寄、剣淵、和寒、塩狩に停車します。

旅行代金は2名1室が大人4万2800円（こども3万5800円）、1名1室の場合は大人4万5800円です。転換クロスシート2席占有プランは1万7000円増し、転換クロスシート窓側確約プランは7000円増しとなります。

申し込みは、観光ナビ「tabiwa by WESTER」内の「tabiwaトラベル」から受け付けるとしています。