フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

冒頭で徳光さんは「やっぱり今週を振り返るとＷＢＣかな。総括したいな。総括というとおこがましいんでありますけど」とベネズエラの初優勝で終わったワールド・ベースボール・クラシックを振り返った。

日本は準々決勝でベネズエラに敗退。それでも「明らかにこれまでの熱量がちがっていたなというふうに思ってなりません。それをＮｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）のおかげで体感できたなとは思うんですが、サッカーやラグビーのワールドカップに比べるとね、ＷＢＣと言いますとメジャーリーガーたちがどこかアルバイト的といいましょうか、花相撲のような空気がございましてとあったんですけど、今回はまったく違った」感想を語った。また「国の誇りとフラッグを背負って勝利を求めるという本気印のプレーが随所に見られた」と加えた。

そして「侍ジャパンは主役と一角となる存在感を見せたんではないかと。だってベネズエラが『強い、うまい日本野球に勝利したんだ、アンビリーバブル』という喜びようでしたよね」と語った。

しかし「ついぼやきになっちゃうんですけど、ＷＢＣの野球をテレビで見たかったよね、多くの人が。ＮＨＫさん、次のＷＢＣはなんとしてでも全国民が見られるようにしていただきたいなと思いますよね。もうお金は大変かかるかもしれませんが、ＮＨＫさんはもうかっているんだから、ぜひやってみてくださいよ」と要望していた。