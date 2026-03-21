ブルワーズの怪物右腕Ｊ・ミジオロウスキー投手（２３）が今季の開幕投手を務めることが２０日（日本時間２１日）、球団から発表された。シーズン開幕戦は２６日（日本時間２７日）に本拠地で行われ、村上宗隆内野手を擁するホワイトソックスを迎え撃つ。

身長２０１センチ、最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）を誇る右腕は、デビュー年となった昨季は１５試合に登板し、５勝３敗、防御率４・３６をマーク。オールスターにも選出されるなど、怪物新人として華々しいデビューを飾った。

ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ・ラングス記者によれば、ミジオロウスキーの２３歳３５７日での開幕投手は、７２年のビル・パーソンズ（２３歳２４２日）と、２００２年のベン・シーツ（２３歳２５８日）の２人に次ぐ球団史上３番目の若さでの大役になるという。

村上は侍ジャパンから再合流後の初出場となった１７日（同１８日）のアスレチックス戦では、５回に“メジャー１号”となるソロを左中間へ。右腕モラレスの９６・６マイル（約１５５・５キロ）直球を打球速度１０８・５マイル（約１７４・６キロ）、飛距離４１９フィート（約１２７・７メートル）でスタンドに運び、「完璧でした」と自画自賛。開幕に向けては上々の仕上がりを見せている。