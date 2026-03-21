MLBは20日（日本時間21日）、各球団の開幕投手を発表し、日本勢ではドジャースの山本由伸投手（27）だけが入った。26日午後5時30分（日本時間27日午前9時30分）から本拠ドジャースタジアムで行われるダイヤモンドバックス戦で2年連続の大役を務める。

ダイヤモンドバックスは当初、メリル・ケリー（37）が開幕投手と発表されていたが、キャンプ中の故障によりザック・ギャレン（30）に変更となった。4年連続2ケタ勝利の右腕ギャレンは4年連続の開幕投手で、ダ軍では2006〜09年のブランドン・ウェブ以来となった。

25日（同26日）に行われる今季のメジャー開幕戦ではヤンキースが左腕マックス・フリード（32）、ジャイアンツは右腕ローガン・ウェブ（29）が先発。26日のパイレーツ―メッツでは、パ軍が昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ（23）、千賀滉大（33）所属のメ軍はブルワーズから移籍の昨季ナ最多勝右腕フレディ・ペラルタ（29）が先発する。

今季ホワイトソックス加入の村上宗隆内野手（26）は26日にブルワーズと敵地で開幕戦。ブ軍の開幕投手はジェーコブ・ミジオロウスキー（23）が初めて務め、村上は最速104.3マイル（約167.8キロ）をマークするなど昨季鮮烈なデビューを飾った怪物右腕といきなりの対決となる。

今永昇太投手（32）と鈴木誠也外野手（31）所属のカブスは26日のナショナルズ戦で左腕マシュー・ボイド（35）が3度目の開幕投手。27日（同28日）が開幕戦となるブルージェイズはケビン・ガウスマン（35）が先発し、今季ブ軍に加入した岡本和真内野手（29）はドミニカ共和国代表としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも出場したアスレチックスの開幕投手ルイス・セベリーノ投手（32）と相対することになる。