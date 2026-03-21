退職後に高速道路関連の仕事へ転職した知人。「思ったより稼げる」と言いますが、どんな”働き方”があるのでしょうか？

高速道路関連の主な仕事の種類

高速道路関連の仕事にはいくつかの種類があり、それぞれ役割や働き方が異なります。代表的なのは料金所スタッフで、通行料金の収受やETC対応などを行います。

次に交通管理隊があり、事故や渋滞時の誘導、パトロール業務を担います。また、道路の維持管理を行う保全業務もあり、清掃や補修作業などが中心です。これらの仕事は未経験でも始めやすいものが多く、年齢を問わず採用されやすい点が特徴です。



高速道路関連の仕事に向いている人の特徴

高速道路関連の仕事は、特別な資格がなくても始めやすい一方で、向き不向きも存在します。まず、シフト勤務に対応できる柔軟な生活リズムを持っている人は適性が高いと言えるでしょう。

また、交通誘導や利用者対応など、人と関わる場面も多いため、落ち着いてコミュニケーションが取れることも重要です。

さらに、安全第一の意識が求められる仕事であるため、ルールを守りながら慎重に作業できる人に向いています。体力面に不安がある場合でも、比較的負担の少ない業務を選べるケースもあるため、自分の特性に合った職種を見極めることが大切です。



収入が「思ったより稼げる」と言われる理由

高速道路関連の仕事が「思ったより稼げる」と言われる理由には、シフト制による手当の存在があります。特に夜勤や深夜帯の勤務では割増賃金が支払われるため、月収が上がりやすくなります。

また、宿直勤務などでまとまった勤務時間になるケースもあり、効率的に収入を得られる点も魅力です。さらに、公共インフラに関わる仕事であるため景気の影響を受けにくく、安定した収入が見込めることも評価されています。



シフト制が中心の働き方の特徴

高速道路関連の仕事はシフト制が基本となっており、日勤と夜勤を組み合わせた勤務形態が一般的です。

例えば「24時間勤務＋明け休み＋公休」といったサイクルで働くケースもあり、勤務後の自由時間が確保しやすいというメリットがあります。

一方で、生活リズムが不規則になりやすいため、体調管理が重要になります。無理のない働き方を選ぶことで、長く続けやすい仕事と言えるでしょう。



定年後の再就職としてのメリットと注意点

定年後の再就職先として高速道路関連の仕事が選ばれる理由は、安定性と採用の間口の広さにあります。体力面に配慮された業務も多く、長く働ける環境が整っています。また、社会インフラを支えるやりがいを感じられる点も魅力です。

ただし、夜勤や屋外作業があるため、体力や健康状態に応じた職種選びが重要です。事前に仕事内容をしっかり確認することが失敗を防ぐポイントです。



高速道路関連の仕事は安定と柔軟な働き方が魅力

高速道路関連の仕事は、料金所業務や交通管理、保全作業など多様な職種があり、自分に合った働き方を選びやすい点が特徴です。夜勤手当などにより収入が安定しやすく、定年後の再就職先としても人気があります。

一方でシフト勤務や体力面への配慮も必要です。働き方の特徴を理解したうえで選択すれば、長く安心して続けられる仕事と言えるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー