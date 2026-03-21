【装蹄師・西内荘コラム】揺れるドバイ遠征と、国内戦への期待

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　来週に迫ったドバイワールドカップですが、主催者側から無理に走らせなくてもいいですよとの声があったと聞きます。緊迫した中東情勢から、私が担当している馬も遠征を取りやめ、検疫厩舎から帰って来ましたし、予定どおりドバイに向かったものの、馬だけ送り出して担当厩務員は残った陣営もあります。

　移動の多い私たちの職業にはガソリン代の高騰は影響大ですが、まずは無事を願っています。

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精神的に落ち着いてきたスマートプリエール

　土曜のフラワーカップに出走するスマートプリエールは、来週と両睨みでしたが、良馬場を走らせたく天気の良い今週になりました。まだ思うような結果が出ていないですが、装蹄時に関して言えば精神的に落ち着いてきたように感じますし、そろそろ本領を発揮してくれるのではと期待しています。

　ファルコンSのエイシンディードは地方デビューで下剋上的なイメージかもしれないですが、装蹄しているとエリート感たっぷりですし、脚を持っての感触と素軽さは一級品です。

●3月21日（土）
中山
11R　スマートプリエール

阪神
5R　モカプウィング
7R　ベルピルエット
8R　ドラゴン

中京
2R　スマートジャスミン
4R　ルクスキャンディ
11R　エイシンディード

●3月22日（日）
中山
3R　ルクスポップスター
12R　エルフストラック

阪神
1R　スマートコーラル
2R　エイシンリヴェル
　　アーサーバローズ
4R　ウインマデイラ
　　ゴールドアクセス
6R　キタノシャカール
8R　ポイントネモ
10R　モックモック

中京
8R　ルクスノア
9R　チュウワカーネギー
10R　イプシロンナンバー

以上が装蹄から感じた好感触馬です。