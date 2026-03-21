【装蹄師・西内荘コラム】揺れるドバイ遠征と、国内戦への期待

来週に迫ったドバイワールドカップですが、主催者側から無理に走らせなくてもいいですよとの声があったと聞きます。緊迫した中東情勢から、私が担当している馬も遠征を取りやめ、検疫厩舎から帰って来ましたし、予定どおりドバイに向かったものの、馬だけ送り出して担当厩務員は残った陣営もあります。

移動の多い私たちの職業にはガソリン代の高騰は影響大ですが、まずは無事を願っています。

【武豊日記】全力投球で頑張ります

精神的に落ち着いてきたスマートプリエール

土曜のフラワーカップに出走するスマートプリエールは、来週と両睨みでしたが、良馬場を走らせたく天気の良い今週になりました。まだ思うような結果が出ていないですが、装蹄時に関して言えば精神的に落ち着いてきたように感じますし、そろそろ本領を発揮してくれるのではと期待しています。

ファルコンSのエイシンディードは地方デビューで下剋上的なイメージかもしれないですが、装蹄しているとエリート感たっぷりですし、脚を持っての感触と素軽さは一級品です。

●3月21日（土）

中山

11R スマートプリエール

阪神

5R モカプウィング

7R ベルピルエット

8R ドラゴン

中京

2R スマートジャスミン

4R ルクスキャンディ

11R エイシンディード

●3月22日（日）

中山

3R ルクスポップスター

12R エルフストラック

阪神

1R スマートコーラル

2R エイシンリヴェル

アーサーバローズ

4R ウインマデイラ

ゴールドアクセス

6R キタノシャカール

8R ポイントネモ

10R モックモック

中京

8R ルクスノア

9R チュウワカーネギー

10R イプシロンナンバー

以上が装蹄から感じた好感触馬です。