今日21日(土)は、九州から関東、北陸は大体晴れて、日差しが暖かく感じられるでしょう。一方、東北と北海道は冷たい西よりの風が強く吹きます。午前中は日本海側を中心に雪や吹雪で、猛吹雪の所もあるでしょう。

北海道と東北 強風や吹雪による交通の乱れに注意

今日21日(土)は、西から高気圧に覆われ、九州から関東、北陸はおおむね晴れるでしょう。多少雲がかかっても、天気の大きな崩れはなく、屋外のレジャーに良さそうです。

一方、北日本は低気圧や寒気の影響を受けます。東北と北海道は、午前中は日本海側を中心に所々で雪や吹雪でしょう。特に、北海道の南西部では、猛吹雪で見通しがかなり悪くなる所もあります。午後は、雪がやんできますが、日本海側、太平洋側ともに、風の強い状態が続くでしょう。交通の乱れに、十分な注意が必要です。

最高気温 西・東日本は前日と同じか高い 関東の寒さ解消

最高気温は、西日本から東日本は、昨日(20日)と同じか高い所が多いでしょう。広い範囲で18℃前後の予想です。関東の寒さも解消し、春らしい陽気になるでしょう。

北日本は、昨日と同じか低くなります。冷たい西よりの風が強く吹くため、体感温度はさらに下がるでしょう。防寒を心がけてください。