戸田恵梨香、『リブート』ファンイベントを回顧「ちょっと面白すぎたな」 子役・矢崎滉との2ショットなどオフショットを公開
俳優の戸田恵梨香が18日、自身のインスタグラムを更新。前日開催されたTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）のファンイベント「裏切り者サミット」に出席したことを報告し、オフショットを公開した。
【別カット】「ちょっと面白すぎたな」戸田恵梨香が公開した『リブート』ファンイベントのオフショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木亮平演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっている。
投稿では「昨日リブートのイベント『裏切り者サミット』に参加しました」に報告し、登壇時の衣装や共演する子役・矢崎滉との2ショット、主題歌 ｢Again｣ を手がけた Mr.Childrenから贈られたスタンド花など、会場での写真をシェア。
「参加してくださった皆様 ご応募してくださった皆様 本当にありがとうございました！」と感謝を記すとともに、「ちょっと面白すぎたな」とイベントを振り返った。
【別カット】「ちょっと面白すぎたな」戸田恵梨香が公開した『リブート』ファンイベントのオフショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
投稿では「昨日リブートのイベント『裏切り者サミット』に参加しました」に報告し、登壇時の衣装や共演する子役・矢崎滉との2ショット、主題歌 ｢Again｣ を手がけた Mr.Childrenから贈られたスタンド花など、会場での写真をシェア。
「参加してくださった皆様 ご応募してくださった皆様 本当にありがとうございました！」と感謝を記すとともに、「ちょっと面白すぎたな」とイベントを振り返った。