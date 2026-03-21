「新小岩」を抑えた1位は？ 東京23区で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！【2026年調査】
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京23区編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、全間取りタイプを対象にした総合ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、全間取りタイプを対象にした総合ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
第2位：新小岩駅2位は「新小岩」駅。前年19位からの大幅ランクアップとなりました。葛飾区の南端に位置し、JR総武快速線と中央・総武線各駅停車の2路線が使えるため、都心方面への通勤・通学にも便利です。現在進行中の南口再開発にも注目が集まっており、今後さらなる生活利便性の向上が期待されています。
第1位：三軒茶屋駅1位は「三軒茶屋」駅でした。前年に引き続き1位を獲得しています。東急田園都市線の急行停車駅で、渋谷からのアクセスのよさが大きな強みです。昔ながらの飲食店と新しいカフェが共存する独自の街並みが幅広い世代に支持されており、駅直結の複合施設ではスーパーや衣料品店なども利用できます。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)