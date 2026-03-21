2023年以来の開幕ローテ入り

ドジャースは20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われるパドレスとのオープン戦に臨む。試合前にデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、大谷翔平投手の開幕ローテーション入りについて言及した。

大谷は昨年6月に投手として約2年ぶりの復帰を果たした。計14試合に先発登板し、47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振だった。このオフは久しぶりに手術を受けずに充実のオフを過ごし、投打で順調に調整を行ってきた。

ワールド・ベースボール・クラシックでは投手での登板はなかったものの、チーム合流後の18日（同19日）の本拠地・ジャイアンツ戦で5回途中1安打無失点。最速99.9マイル（約160.8キロ）、カーブを武器に4三振を奪った。

ロバーツ監督はこの日、報道陣から大谷の開幕ローテーション入りについて問われると、具体的な順番は明言しなかったが、“当確”だと頷いた。大谷が開幕から投打二刀流でプレーすれば、エンゼルス時代の2023年以来、3年ぶりとなる。（Full-Count編集部）