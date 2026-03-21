【東京ディズニーリゾート】新グッズでおそろいコーデを楽しもう！ ミッキーマウスたちが寄り添うカチューシャなど登場へ
東京ディズニーリゾートでは、4月23日（木）から、ミッキーマウスと仲間たちが寄り添うシーンがデザインされた新グッズが発売される。
【写真】総柄がかわいい「ショッピングバッグ」も！ 新グッズ一覧
■ほっこり癒される
今回「GOOD TIMES FRIENDS」をテーマに展開されるのは、ホッとした表情のミッキーマウスと仲間たちが仲良く寄り添う様子をあしらったアパレルや雑貨アイテム。
ラインナップには、耳裏にシンデレラ城とプロメテウス火山をデザインしたワッペンを付け、後ろ姿までかわいく仕上げた「カチューシャ」や、陽射しが強くなるこれからの季節にぴったりな「キャップ」や「ハット」、黒色の生地に施されたミッキーマウスたちの姿が映える「Tシャツ」といったアパレルアイテムが勢ぞろい。
黒やネイビーを基調にしたデザインは、いつものコーディネートに取り入れやすく、家族や友達とのおそろいコーデも楽しめそうだ。
また、パーク内はもちろん日常のお出かけにも便利な「トートバッグ」や、使わない時は折りたたんで持ち運べる「ショッピングバッグ」、夏のパークで活躍しそうな「冷感タオル〈COOLCORE〉」なども用意。
そのほか、店頭には「ベビーTシャツ」「ベビースタイセット」「ベビー帽子」も並び、子どもから大人まで幅広い世代に向けた商品の販売が予定されている。
【写真】総柄がかわいい「ショッピングバッグ」も！ 新グッズ一覧
■ほっこり癒される
今回「GOOD TIMES FRIENDS」をテーマに展開されるのは、ホッとした表情のミッキーマウスと仲間たちが仲良く寄り添う様子をあしらったアパレルや雑貨アイテム。
ラインナップには、耳裏にシンデレラ城とプロメテウス火山をデザインしたワッペンを付け、後ろ姿までかわいく仕上げた「カチューシャ」や、陽射しが強くなるこれからの季節にぴったりな「キャップ」や「ハット」、黒色の生地に施されたミッキーマウスたちの姿が映える「Tシャツ」といったアパレルアイテムが勢ぞろい。
また、パーク内はもちろん日常のお出かけにも便利な「トートバッグ」や、使わない時は折りたたんで持ち運べる「ショッピングバッグ」、夏のパークで活躍しそうな「冷感タオル〈COOLCORE〉」なども用意。
そのほか、店頭には「ベビーTシャツ」「ベビースタイセット」「ベビー帽子」も並び、子どもから大人まで幅広い世代に向けた商品の販売が予定されている。