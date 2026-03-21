世界レベルを狙う男の異次元メンタル！ヒカルの“過去超え”思考とは【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

志がとにかく高い！“過去の自分超え”思考

他の人とは比べられたくない

ヒカルさんは、とにかく志が高いこともそのすごさのひとつです。目標を持つにしても、出てくる名前は超一流の世界レベルの経営者です。そして、「まだまだここじゃない」「もっと稼ぎたい」と、目標をいつも口にしています。

また、国内の起業家で、成功した人と比べられるのをヒカルさんは嫌います。「あの人と比べればヒカルはまだまだだ」と言われることが嫌なのです。

実際、その相手と比べても、「自分はその人よりも、100％才能がある」とヒカルさんは思っています。そして、それを証明するためには、とにかく結果で勝つしかないと考えています。

もちろん、それだけの成功者にはなかなかなれるものではありません。しかし、ヒカルさんの中には「なれない」という論理はないのです。

ただし、現状においては、そのような人と比べられてしまうくらい、自分がまだ弱いことにもムカついているといいます。「こんなにすごい俺なのに、まだ世間に認められず、変な奴らに絡まれるのが鬱陶しい」とも話しています。ヒカルさんは、「とにかく上に目標がいるのに諦めるのは無理」という考えです。そのためにも、過去の自分を超えることを当たり前にして日々活動しているのです。

目標をいつも口にし、過去の自分を超える

過去の自分を超えていきたいと願っている

「過去の自分を超えること」を当たり前にしていく

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘