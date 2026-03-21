来週の中国主要企業決算　銀行や不動産、EV大手BYD

*は金融株

23日（月）　
無錫薬明康徳新薬開発
恒基兆業地産　
華潤ビール

24日（火）　
小米集団　
中国電信　
薬明生物技術　
Haidilao International Holdi　

25日（水）　
中国人寿保険　
安踏体育用品
石薬集団　
中国蒙牛乳業

26日（木）　
中国海洋石油
中国平安保険
美団　
中信証券*　
中国生物製薬

27日（金）　
中国工商銀行*　
中国建設銀行*　
招商銀行*　
比亜迪
中国中信
華潤置地　
長城汽車
龍湖集団
CG SERVICES　

※予定は変更することがあります