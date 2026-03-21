来週の中国主要企業決算 銀行や不動産、EV大手BYD 来週の中国主要企業決算 銀行や不動産、EV大手BYD

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来週の中国主要企業決算 銀行や不動産、EV大手BYD



*は金融株



23日（月）

無錫薬明康徳新薬開発

恒基兆業地産

華潤ビール



24日（火）

小米集団

中国電信

薬明生物技術

Haidilao International Holdi



25日（水）

中国人寿保険

安踏体育用品

石薬集団

中国蒙牛乳業



26日（木）

中国海洋石油

中国平安保険

美団

中信証券*

中国生物製薬



27日（金）

中国工商銀行*

中国建設銀行*

招商銀行*

比亜迪

中国中信

華潤置地

長城汽車

龍湖集団

CG SERVICES



※予定は変更することがあります

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