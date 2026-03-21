来週の中国主要企業決算 銀行や不動産、EV大手BYD
来週の中国主要企業決算 銀行や不動産、EV大手BYD
*は金融株
23日（月）
無錫薬明康徳新薬開発
恒基兆業地産
華潤ビール
24日（火）
小米集団
中国電信
薬明生物技術
Haidilao International Holdi
25日（水）
中国人寿保険
安踏体育用品
石薬集団
中国蒙牛乳業
26日（木）
中国海洋石油
中国平安保険
美団
中信証券*
中国生物製薬
27日（金）
中国工商銀行*
中国建設銀行*
招商銀行*
比亜迪
中国中信
華潤置地
長城汽車
龍湖集団
CG SERVICES
※予定は変更することがあります
*は金融株
23日（月）
無錫薬明康徳新薬開発
恒基兆業地産
華潤ビール
24日（火）
小米集団
中国電信
薬明生物技術
Haidilao International Holdi
25日（水）
中国人寿保険
安踏体育用品
石薬集団
中国蒙牛乳業
26日（木）
中国海洋石油
中国平安保険
美団
中信証券*
中国生物製薬
27日（金）
中国工商銀行*
中国建設銀行*
招商銀行*
比亜迪
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※予定は変更することがあります