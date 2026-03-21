ロッテの藤原恭大選手がオープン戦打率4割超えと好調をキープしています。

2番ライトで先発出場した藤原選手は初回、柳裕也投手の前に追い込まれてからアウトコースのストレートをはじき返し、レフトへの二塁打で出塁。得点にはつながりませんが、3試合連続安打を記録します。

4点を追う3回には、先頭の郄部瑛斗選手が四球で出塁。続く藤原選手は2球で追い込まれ、4球目には郄部選手が盗塁失敗。嫌な流れになりますが、5球目のカーブをレフト前に運び出塁すると、西川史礁選手の2ランが飛び出しました。

5回には大阪桐蔭で同期の根尾昂投手にカウント1-2と追い込まれますが、四球で出塁。後続が続けず、得点とはなりません。

2点を追う7回1アウト走者なしの場面では、カウント2-2から梅野雄吾投手の低めの変化球をとらえ、右中間を破る長打。積極的な走塁で3塁を狙いますが、中日の連係プレーの前にタッチアウトとなります。

9回の第5打席は勝野昌慶投手のインハイ152キロに見逃し三振。この日は、いずれのヒットも追い込まれてから踏み込んだままの“ノーステップ打法”ではじき返し、4打数3安打1四球でした。

オープン戦は14試合で45打数19安打の打率.422のハイアベレージを記録。8年目の25歳が開幕へ向けて打撃好調をキープしています。