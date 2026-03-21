キャシー中島、“体型が変わらない”夫・勝野洋が5年間続ける“最強”朝食メニューを公開「完璧メニューですね」
タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が、19日までに、自身のSNSを更新。夫で俳優・勝野洋（76）の元気の素である“最強の朝ごはん”を紹介した。
【写真】「身体と心に優しい品揃え」勝野洋が5年間続ける“最強”朝食メニュー
キャシーは「勝野パパの変わらない元気の素は、この最強の朝ご飯です。5年間変わらない。このメニュー！」と、夫の活力の源を複数枚の写真とともに披露している。
気になる内容は「めかぶ納豆キムチ。レタス（キャベツのときもあります）クレソンとアーモンドのサラダ。目玉焼きと魚肉ソーセージ（時々ハム）これにお茶碗半分のげんまいと白米半分半分のご飯」という、栄養バランスと満足度を両立させたラインナップ。
これにサプリメントをプラスしていることも明かし「本当に元気で体型も変わらず、生き生きしています」と太鼓判。さらに「でも1番のサプリはビタミンハルコです笑笑」「チョッピリ私のおかげかな？」と、ちゃめっ気たっぷりに内助の功をにじませた。
健康に気を遣う姿に、コメント欄には「羨ましい」「素晴らしい」「身体と心に優しい品揃え」「愛情がこもっていますね」「完璧メニューですね」などの声が寄せられている。
【写真】「身体と心に優しい品揃え」勝野洋が5年間続ける“最強”朝食メニュー
キャシーは「勝野パパの変わらない元気の素は、この最強の朝ご飯です。5年間変わらない。このメニュー！」と、夫の活力の源を複数枚の写真とともに披露している。
気になる内容は「めかぶ納豆キムチ。レタス（キャベツのときもあります）クレソンとアーモンドのサラダ。目玉焼きと魚肉ソーセージ（時々ハム）これにお茶碗半分のげんまいと白米半分半分のご飯」という、栄養バランスと満足度を両立させたラインナップ。
健康に気を遣う姿に、コメント欄には「羨ましい」「素晴らしい」「身体と心に優しい品揃え」「愛情がこもっていますね」「完璧メニューですね」などの声が寄せられている。