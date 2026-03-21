懐かしいのに新鮮――そう感じた視聴者は多いはずだ。26年ぶりに配信が実現した『フードファイト』（日本テレビ系）シリーズ。あのころとはテレビを楽しむスタイルも、そこに求められる倫理観も大きく異なっているにもかかわらず、「やっぱり面白い」と思わずにはいられない。

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配信スタート時、主演の草磲剛も「時が経っても色褪せない魅力が詰まったドラマです。全部が注目ポイントです！」と語っていたが、四半世紀を経た今観ても、現代のエンタメにも通じる要素がすでに詰め込まれている。

●社会的弱者が厳しい運命から這い上がるデスゲームドラマ

「フードファイト」とは、政財界の大物だけが参加できる闇の大食い賭博ゲームのこと。社会的弱者である青年が、一発逆転を賭けてデスゲームに挑戦するというのは、最近でも人気のジャンルだ。そこに、野島伸司が得意とする、人間の影の部分をえぐるような視線が加わることで、本作が“伝説”と語られるのも頷ける。

草磲演じる主人公の満は、表向きは大手食品会社・宮園総合食品のオフィスビルを担当する下請けの清掃員。だが、その地下で行なわれるフードファイトの無敵のチャンプという裏の顔を持つ。満は幼い頃に孤児院の「つくし園」で育ち、その家庭環境ゆえにいじめを受けながら生きてきた。友だちと呼べるのは、九官鳥の九太郎（声：木村拓哉）だけだった。清掃員をしているというのも、差別ゆえに採用のチャンスに恵まれなかったという背景を持つ。

そんな厳しい運命を生きながら、人当たりのいい気さくな青年に育ったのは、園長の三好（八千草薫）の愛情ゆえ。その恩返しをするべく、満はアウトローなフードファイトに出場し続ける。どんなに好条件で八百長を持ちかけられても、決して屈しないのは、賞金をすべて「つくし園」に匿名寄付しているからだ。

自分が、そして子どもたちが抱える怒り、悲しみ、寂しさ、痛みを力に変えて、目の前に出された食材を口に放り込む。自分の欲よりも誰かのために挑む満が、多額の金を賭ける者たちの欲すら食べ尽くしていくようだ。社会的に弱者であるはずの満が、真の強さを示すかのようにこう言い放つのだ。「俺の胃袋は宇宙だ」と。その展開が痛快でならない。

●愛着を持たずにはいられない個性強めなキャラクターたち

人並み外れた強靭な胃袋を持つ満だが、対戦相手も負けてはいない。フードファイトの主催者である宮園総合食品の会長・宮園恭作（佐野史郎）は、次々と強敵を見つけては満にぶつける。ただ大食いなだけではなく、次第に辛さや寒さを感じなかったり、長時間呼吸を止めて気管に食べ物を詰め込むことができたりといった特殊能力者まで登場する。挙げ句の果てには、恭作自身が「胃袋が2つある」というとんでもない設定を持って対戦を挑むのだが……。

そんな挑戦相手を、市川染五郎（現・松本幸四郎）、田口浩正、いしだ壱成、桜井幸子、横山裕（SUPER EIGHT）、さだまさしなど、錚々たるキャストが熱量高めに演じる。日ごろ、グルメ番組でおいしそうに頬張るシーンは見ることがあっても、本作で描かれるような「死闘」とも言える大食いのシーンを観ることはなかなかない。一心不乱に食べ物を口に運んでいく姿は、まさにここでしか見られない姿だ。

そして、それぞれが持つ能力ゆえに、彼らの個性はゲームかアニメのキャラクターのように誇張されている。それがまた愛らしく思えてくるから不思議だ。主人公を追い詰める存在でありながらどこか憎めないのは、彼らもまた、このフードファイトに身を投じざるを得ない事情を抱えた“同じ側の人間”だからだ。

社会の不条理さや、アンダーグラウンドな賭博ゲームといった影の部分を描くだけでなく、令和の感覚では少々寛容過ぎると感じられる「不倫」や「性」「暴力」を絡めた笑いもある。そうした違和感を踏まえてもなお面白く見進めてしまうのは、やはり主演を務めた草磲の圧倒的な演技力の賜物だ。

「つくし園」でボランティアをする麻奈美（深田恭子）にちょっかいを出しては平手打ちをくらったり、会長夫人の冴香（宮沢りえ）と複雑な情が交錯するやりとりを繰り広げたりと、その姿には何度見てもドキドキさせられる。それは、草磲のくるくると変わる表情に翻弄される麻奈美や冴香と、視聴者である私たちが同じ視線になってしまっていたからかもしれない。

子どもたちと一緒に笑う朗らかな笑顔とはまったく異なる、戦う覚悟を宿した鋭い眼差し。弱き者たちの気持ちを汲み取り、涙する情け深い瞳。なかでも、個人的には第7話、母だと名乗り出てきた井原聡子（浅香光代）とのコロッケ対決の終盤で見せた、ある表情が忘れられない。

表面上は笑顔。だが、そこには母を求めてきた満の長年の思いが込み上がってくるのが見て取れた。愛情の飢え、運命に対する恨み、裏切りへの怒り、それでも信じていたいという願い……ともすれば砕け散ってしまいそうな心をギリギリのところで留めている。そんな人間の“生”そのものを表現する顔だったように思う。

そんな息を飲むような演技を見せられては、時代の移り変わりで生じる違和感をも吹き飛ばし、すべてを“あり”だとせずにはいられない。突き抜けた表現力は、時代を超えて作品を生かす。それこそが、「色褪せない」ということなのだ。（文＝佐藤結衣）