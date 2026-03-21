ラ・リーガ 25/26の第29節 ビリャレアルとレアル・ソシエダードの試合が、3月21日05:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、ブライス・メンデス（MF）、ゴンサロ・グエデス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ビリャレアルのサンティ・コメサーニャ（MF）のアシストからジェラール・モレノ（FW）がヘディングシュートを決めてビリャレアルが先制。

さらに15分ビリャレアルが追加点。ジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに23分ビリャレアルが追加点。ジョージズ・ミカウタゼ（FW）のアシストからニコラス・ペペ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

レアル・ソシエダードは後半の頭から選手交代。ジョン・ゴロチャテヒ（MF）からルカ・スチッチ（MF）に交代した。

その直後の47分、レアル・ソシエダードのルカ・スチッチ（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ビリャレアルが3-1で勝利した。

なお、レアル・ソシエダードは38分にホン・アランブル（DF）、78分にゴンサロ・グエデス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-21 07:10:16 更新