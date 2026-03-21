27日に開幕を迎える日本プロ野球。開幕7日前となる20日には、各地で開幕投手として内定している投手たちが最終調整を行いました。

巨人と楽天の一戦は、開幕投手同士の投げ合いに。ここまでオープン戦無失点としていた巨人のドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手は、浅村栄斗選手の1発を浴びてオープン戦初被弾、初失点を喫しました。それでも以降は大きく崩れることなく5回85球、被安打3、与四球2の1失点。キャッチャーゴロとはなるも、高校3年生以来となる打席でバントする姿も見せました。対する楽天の開幕投手、4年目右腕・荘司康誠投手は巨人打線を零封。5回途中64球、被安打2、2四球の無失点と、上々の仕上がりを見せました。

同じく、ソフトバンク対広島の試合でも2人の開幕投手が先発登板。ソフトバンクの上沢直之投手は、3回途中で被安打3、与四死球2で2失点とし、広島の先発・床田寛樹投手も3回2失点と、それぞれ複数失点で最後の実戦を終えています。

そのほか、昨季セ・リーグ最多勝に輝いたDeNAの東克樹投手が、7回途中で被安打2、2失点と好投。ヤクルトの吉村貢司郎投手は7回途中で被安打7の無失点。中日の柳裕也投手は、ロッテの西川史礁選手にホームランテラスへの一発を許すなど、3回で被安打4、2失点でした。

さらに、阪神の村上頌樹投手は2年連続の大役へ向けて順調な仕上がり。6回を投げ許した失点は犠牲フライのみの2失点(自責点1)。オープン戦防御率0.82となっています。

▽20日に行われた6試合の結果

西武 4-1 DeNA日本ハム 1-1 ヤクルト中日 4-3 ロッテソフトバンク 4-3 広島巨人 2-1 楽天阪神 6-2 オリックス