元プロレスラーでタレントの北斗晶と、長男の佐々木健之介さんが２０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。

２人がスタジオに登場すると、司会の黒柳徹子は「お父様にそっくりですよね。よく似てらっしゃる」と父の元プロレスラー・佐々木健介に似ていると驚き。健之介さんは「よく言われます」と笑った。

さらに黒柳は「でもプロレスラーじゃないんですよ、この方は。映像制作のお仕事をしてらっしゃる。撮影とかコーディネート、翻訳、外国人にインタビューなさるとか」と健之介さんの現在の職業を説明し、「カナダで９年間生活してらしたので、英語はお得意？じゃあ、英語でお母様はどういう人かおっしゃっていただいていい？」とリクエスト。

これに健之介さんは流ちょうな英語を披露し、「インパクトある母なんですけど、本当はやさしくて、周りにも気をつかえる人です」という意味だと伝えると、北斗は「ありがとうございます」と喜んでいた。

健之介さんは２０２２年４月に女子プロレスラーの凛と結婚。映画監督を目指してカナダに移住し、２３年８月に第１子女児である寿々（すず）ちゃんが誕生。昨年７月に凛が「実はカナダから日本へ拠点を移しました」と報告した。

また、北斗は今回の番組放送前にＳＮＳで「実は…スタジオには次男も来ていました 本当なら息子２人と出られたら良かったのですが…残念ながら次男がテレビに出るのは（バツ） 徹子さんとお会い出来てお話しさせていただいただけで大感激しておりました」と明かしていた。