エバートンが新FWの代替候補として上田綺世に注目

オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世に対し、イングランド1部エバートンが獲得に動く可能性が浮上している。

英メディア「Football Insider」が報じている。同メディアは、エバートンが今夏の移籍市場でターゲットとしているアイルランド代表FWトロイ・パロットの獲得競争が激化していることを受け、上田を「代替案として検討しなければならない」と提言した。

上田は今季のリーグ戦25試合で22ゴールをマークしており、直近のナック・ブレダ戦やエクセルシオール戦でも連続してマルチゴールを記録するなど絶好調だ。記事では「今シーズンのリーグ戦で、アイルランド人（パロット）よりもさらに多くのゴールを決めている選手に目を向けるべきだ」と指摘。その得点能力の高さが、プレミアリーグのクラブからも強い関心を集める要因となっている。

さらに同メディアは、上田がチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグでの得点実績があることや、日本代表としてワールドカップアジア予選で得点を量産し、チームを本大会出場へ導いた点に注目。「27歳という年齢で、まだ数年間はピークでプレーしている」と評価している。また、エバートンの現有戦力と比較しても「より機動力があり、多才な選択肢を提供するだろう」と綴っている。

現在、エバートンが当初狙っていたパロットにはACミランやボルシア・ドルトムントといった欧州の強豪が関心を示しており、獲得は困難な状況にあるという。そのため、上田は「エバートンにとって、より現実的なターゲットになるだろう」と言及されている。日本代表のエースとして君臨するストライカーが、最高峰のプレミアリーグへ参戦することになるのか、今後の動向に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）