【明治安田J1百年構想リーグ】名古屋グランパス 2−1 サンフレッチェ広島（3月18日／豊田スタジアム）

【映像】“触らない”フェイント→ダイレクトシュート

サンフレッチェ広島のFW鈴木章斗のゴラッソが話題を集めた。難易度の高いフィニッシュを決めると、ファンからは「モノが違う」と絶賛の声が寄せられた。

3月18日に明治安田J1百年構想リーグ第7節が行われ、サンフレッチェ広島は敵地で名古屋グランパスと対戦。5分に先制を許したアウェイチームが、後半に反撃に打って出た。

広島が1点ビハインドで迎えた50分、後半開始と同時のシステム変更で左SBにポジションを移していたDF佐々木翔が敵陣のハーフスペース付近からグラウンダーのクロスを折り返すと、名古屋のDF藤井陽也がかろうじて足を伸ばしてボールに触れた。

しかし、ギリギリでのクリアだったこともあって距離が出ず、広島のMF川辺駿がボックス内で回収。すぐに右側にいた鈴木にパスを出した。

ややマイナス気味のボールを受けた今季新加入のFWは、正面から距離を詰めてきた名古屋のDF高嶺朋樹の動きを確認してシュートを打つ位置を微調整。横に流れるボールに対して足を振り抜くタイミングを遅らせる“触らないフェイント”でシュートコースを作り出した。直後、相手DFのタイミングを外した上で、身体の重心を後ろに置きながら放ったシュートは、ゴール右上隅へと吸い込まれるインパクト十分の同点弾となった。

このシーンについて、解説を務めた森粼浩司氏は「相当体幹が強いですね。かなり難しいシュートだったと思います」とシュート技術の高さを絶賛。ファンの間でも話題を集め、SNSでは「あの体勢からあの威力あのコースはちと人間離れしてる」「モノが違う」「鈴木章斗やばい」「早く代表呼んでほしい」「めちゃくちゃ良いほんとに代表選んで欲しい」と絶賛の声が寄せられていた。

百年構想リーグでは開幕戦以来、今季2点目となった鈴木は、広島に加入して以降も一貫して高いクオリティを出し続けている。ファンのコメントにもあったように、日本代表入りを望む声も少なくない。なお、試合は69分に勝ち越しを許し、広島は1ー2で敗戦を喫した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）