ひとりで寝たくないわんこの可愛すぎる抵抗が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「可愛すぎて無理！」「そうなっても仕方ない(笑)」「お気持ちよ～くわかります」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜、『ひとりで寝たくない』と訴える犬→心を鬼にして『今日は別々で寝よう』としたら…】

別々で寝ようとしたら…

TikTokアカウント「haru.and_me」の投稿主さんは、『Haru』ちゃんというマルチーズと暮らしています。この日、Haruちゃんは「あること」で投稿主さんと戦っていました。投稿主さんは、災害時や万が一のときのために、ケージの中で寝る練習をさせたかったそうです。しかし、Haruちゃんはどうしてもひとりで寝たくなかった模様…。

投稿主さんがHaruちゃんをケージに入れようとすると、仰向けになって抵抗！目を見開いて、「ひとりはイヤ」という強い意思を示してきたといいます。そこで、心を鬼にして、半ば強制的にHaruちゃんをケージに入れることにしたのでした。

愛おしすぎる展開にキュン♡

投稿主さんは、Haruちゃんを起こして、「いっちに、いっちに」とケージへ誘導したそうです。体をカチコチに硬直させて、なんとかケージに入るまいとするHaruちゃん。

必死の戦いの末、勝利を勝ち取ったのは、なんとHaruちゃん！！Haruちゃんの可愛さに負けた投稿主さんは、いつも通り一緒に寝ることにしたのでした。ホクホクの満足顔で布団に潜り込むHaruちゃんが愛おしい…♡

「一緒に過ごせる時間すべてが宝もの」と綴った投稿主さん。現在は、Haruちゃんが自分で入ったときだけケージで寝る練習をしているそうです。

この投稿には「一緒に寝るんか～いw」「冬は温かくて最高ですよね」「私もチョロチョロです(笑)」といったコメントが寄せられています。

意外な一面もご紹介！！

投稿主さんと一緒に寝るのが大好きなHaruちゃんですが、別の日には意外な一面が紹介されていました。それは、「おて」をするHaruちゃんの姿です。

Haruちゃんは、投稿主さんの手に触れず、少し浮かせた状態で「おて」をするのだとか。意地でも手と手を接触させないHaruちゃん、もしかして潔癖症…！？

その真意はHaruちゃんにしか分かりませんが、そんな姿さえも可愛らしいですね！

TikTokアカウント「haru.and_me」には、Haruちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「haru.and_me」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。