ホテルニューオータニ大阪は、「スーパースイーツビュッフェ2026〜ホテルでいちご狩り〜」を4月1日から28日まで開催する。

桜の塩漬けを添えた桜風味のタルト、いちごと桜のロールケーキ、抹茶クリームとガナッシュを組み合わせた抹茶オペラ、抹茶シュークリームなどいちごと桜、抹茶を組み合わせたスイーツをそろえるほか、ビュッフェサイズの新スーパーあまおうショートケーキやスーパーメロンショートケーキも提供する。またオプションメニューとして、紅ほっぺ・章姫・さがほのかなどブランドいちごを日替わりで盛り合わせる「ブランドいちご食べ比べプレート」や、いちごやマシュマロ、バナナ、フィナンシェで楽しむ「いちごチョコレートフォンデュ」、フレッシュいちごを使用した「リラックマのチョコスムージー」と「コリラックマのストロベリースムージー」も用意した（各1,500円）。

場所はティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」。提供時間は、平日が午前11時半から午後7時まで、土休日は8時までの各90分制。料金は大人6,800円から、小学生4,000円、4歳以上3,000円。税・サービス料込み。