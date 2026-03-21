「ステキすぎる」「すごいなー！」決勝前日、なでしこJに英国から届いた“激励”にX感動「こうも愛されてると思うと嬉しくなるな」【女子アジア杯】
２大会ぶり３度目の優勝まで、あと１つだ。
オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、日本はホスト国のオーストラリアと対戦する。アジア女王の座をかけた決戦は、現地３月21日に行なわれる。
注目の一戦の前日、リバプール女子が公式Xを更新。同クラブに所属する長野風花と清水梨紗にエールを送った。
「明日の@afcasiancup決勝を控えたフウカとリサへ、チーム一同からの特別な応援メッセージ」と綴り、動画を公開。チームメイトたちが「コンニチワ！ 明日の決勝であなたたちの幸運を心から祈りたい。私たちはみんな、ここメルウッドで、あなたたちが朝食を摂る時間から応援しているの。だから、トロフィーを持ち帰ってきてね！」などと伝える。
この投稿には以下のような声があがった。
「クラブのみんなも応援してくれてる」
「すごいなー！」
「間違いなく、日本のファンにも届いています。ありがとうございます！」
「リバプールウィメン、チーム全体で日本人選手ふたりにエールを送ってる」
「２人の日本人選手がリヴァプールでこうも愛されてると思うと嬉しくなるな」
「本当に素敵なこと！」
「ステキすぎる」
「みんなかわいい」
「このチームが大好き」
英国からもたらされた“激励”もパワーに、なでしこジャパンはタイトル奪還を果たせるか。試合は日本時間で21日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フウカ、リサ、頑張って！ リバプール女子の胸アツメッセージ！
オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、日本はホスト国のオーストラリアと対戦する。アジア女王の座をかけた決戦は、現地３月21日に行なわれる。
注目の一戦の前日、リバプール女子が公式Xを更新。同クラブに所属する長野風花と清水梨紗にエールを送った。
「明日の@afcasiancup決勝を控えたフウカとリサへ、チーム一同からの特別な応援メッセージ」と綴り、動画を公開。チームメイトたちが「コンニチワ！ 明日の決勝であなたたちの幸運を心から祈りたい。私たちはみんな、ここメルウッドで、あなたたちが朝食を摂る時間から応援しているの。だから、トロフィーを持ち帰ってきてね！」などと伝える。
この投稿には以下のような声があがった。
「すごいなー！」
「間違いなく、日本のファンにも届いています。ありがとうございます！」
「リバプールウィメン、チーム全体で日本人選手ふたりにエールを送ってる」
「２人の日本人選手がリヴァプールでこうも愛されてると思うと嬉しくなるな」
「本当に素敵なこと！」
「ステキすぎる」
「みんなかわいい」
「このチームが大好き」
英国からもたらされた“激励”もパワーに、なでしこジャパンはタイトル奪還を果たせるか。試合は日本時間で21日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フウカ、リサ、頑張って！ リバプール女子の胸アツメッセージ！